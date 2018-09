Vlaming wil gezonder eten en meer bewegen, maar gaat niet minder achter scherm zitten Redactie

19 september 2018

17u11

Bron: Belga 1 Voeding & Beweging Twee op de drie Vlamingen wil gezonder of minder gaan eten en bijna drie op de vier Vlamingen wil meer bewegen of minder lang stilzitten. Toch brengt de gemiddelde Vlaming nog te veel uren door achter een scherm. Dat blijkt uit een enquête die het Vlaams Instituut Gezond Leven afnam bij 500 Vlamingen.

De belangrijkste motivatie om gezonder te eten is de gezondheid verbeteren (62 procent). Ook gewicht is met 33 procent een belangrijke stimulans om gezonder te eten. 13 procent geeft aan meer te willen bewegen om zijn of haar gezondheidsproblemen te verbeteren, 14 procent hoopt er meer energie door te krijgen, 11 procent rekent op minder stress.

71 procent van de respondenten zou graag minder zoete tussendoortjes en ongezonde snacks eten, 65 procent wil minder fastfood eten en 61 procent wil minder gesuikerde frisdranken drinken. 41 procent stelt ook minder vlees te willen eten.



74 procent van de deelnemers gaf aan meer te willen bewegen of minder lang te willen stilzitten. Maar toch lijkt de Vlaming gemiddeld 9 tot 10 uur per dag stil te zitten, vooral tijdens het werk en 's avonds achter een scherm. Dat is veel, want meer dan 8 uur per dag stilzitten beschouwen wetenschappers als schadelijk voor de gezondheid en remmend voor de levensverwachting.

Op werkdagen zitten mensen thuis gemiddeld bijna 3 uur per dag voor de televisie en meer dan 2,5 uur achter een computerscherm. Op niet-werkdagen liggen die cijfers nog hoger. Op de vraag wat mensen veranderden aan hun zitgedrag, antwoordde 31 procent dat ze meer tijd zittend voor een scherm doorbrachten.