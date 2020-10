Vlaming is verdikt tijdens lockdown: meer tussendoortjes, minder beweging HAA

13 oktober 2020

16u50

Bron: Belga 1 Voeding & Beweging De lockdown heeft bij meer dan een op de vier Vlamingen gezorgd dat ze gewicht bijkwamen. De studie van de Erasmushogeschool Brussel toont aan dat die extra kilo's vooral te wijten zijn aan tussendoortjes en minder beweging. Ondanks het overgewicht, zoeken de Vlamingen nog te weinig hulp bij diëtisten.

De deelnemers van het onderzoek schuiven drie duidelijke oorzaken naar voren voor hun gewichtstoename tijdens de lockdown: het consumeren van meer tussendoortjes, het consumeren van grotere porties van hoofdmaaltijden en/of tussendoortjes en het minder bewegen en/of sporten tijdens de lockdown.

Mannen

Van de respondenten die aangaven dat ze zwaarder zijn geworden tijdens de lockdown, heeft maar liefst 63,5 procent minder bewogen in de vorm van wandelen, tuinieren, spelen met de kinderen of huishoudelijk werk, terwijl 56 procent minder gesport heeft.



De studie werd afgenomen bij 775 deelnemers met een gemiddelde leeftijd van 34 jaar, waaronder 194 mannen en 579 vrouwen. Het blijkt dat de mannen ongezonder geleefd hebben, want voor de lockdown had slechts 35 procent overgewicht, tegenover bijna 50 procent na de lockdown.

Diëtist

Van de gehele proefgroep is slechts 13 procent geneigd om in de toekomst een diëtist te raadplegen, terwijl dit aantal naar 41,2 procent stijgt indien er een terugbetaling van de consultatie zou zijn. De onderzoekers pleiten daarom voor die terugbetaling.

Wanneer er dieper wordt ingegaan op de onderzoeksresultaten, blijkt dat onder de gewichtsstijgers, reeds 25,1 procent van deze groep met overgewicht te kampen had voor de lockdown. Overgewicht staat gelijk aan een Body Mass Index (BMI) van meer dan 25. Na de lockdown loopt het aantal mensen met overgewicht op naar 32,5 procent. Ook het aantal mensen met obesitas, een BMI van meer dan 30, nam toe.

De BMI wordt berekend door het lichaamsgewicht in kilo’s te delen door het kwadraat van de lengte in meters (gewicht (kg) / lengte² (m)).

Lees ook: “Ik wil niemand shamen, maar we moeten durven een hoge BMI in vraag te stellen.” Zijn de waarschuwingen van Pieter Loridon terecht? (+)

Emo-eten

Emo-eten en werken met kinderen op de achtergrond zijn eveneens belangrijke factoren in de gewichtstoename tijdens de lockdown. Onder de vrouwelijke respondenten gaf 15 procent stress en minder slaap als belangrijkste reden voor de extra kilootjes. Dit kan volgens de onderzoekers gelinkt worden aan emo-eten bij stresssituaties.

Uit een eerdere lockdown-studie van de Erasmushogeschool Brussel was al duidelijk geworden dat de consumptie van chocolade en chips een stijging kende.

Het samenwonen met partner en kinderen is ten slotte nog een factor die voor velen niet gunstig werkt. Liefst 31 procent van de samenwonenden met partner en kinderen gaf aan in lichaamsgewicht te zijn gestegen. Het gaat hier vooral om werkende mensen (57,5 procent) in vergelijking met de inactieve bevolking (42,5 procent).

