VIDEO. Deze schooldirecteur danst elke ochtend met al zijn leerlingen DVDA

27 januari 2019

16u59 0

Zhang Pengfei, de directeur van de Xiguan lagere school in China danst elke dag een shuffledans met al zijn leerlingen. Op die manier wil de man de studenten stimuleren om te bewegen en om ook aan andere sporten te doen. Hij wekte de interesse van de jongeren door in september een optreden van een demoteam te plannen. De leerlingen waren enthousiast en kregen bijgevolg in december de nieuwe schooldans aangeleerd. Hij wordt synchroon gebracht, wat het groepsgevoel versterkt.