Uit diepvriezer of voorraadkast: Sanne Mouha kiest haar vijf favoriete lockdown-recepten

Nu we enkel nog voor de hoogstnoodzakelijke boodschappen de deur uit mogen, is het zaak om zoveel mogelijk te koken met dingen die je al in huis hebt. En dat hoeft helemaal niet saai of smakeloos te zijn. Ook met ingrediënten uit de voorraadkast of diepvriezer kan je heel wat lekkere en gezonde maaltijden op tafel toveren. Voedingsdeskundige Sanne Mouha kiest haar vijf favoriete lockdown-recepten. In ‘ Mijn Thuisblijfgids ’ vind je nog meer advies om deze periode gezond te overbruggen.

1. Chiapudding

(uit ‘Highway to Health’)

Voor 2 porties:

• 4 eetlepels chiazaad

• 200 ml sojadrink, amandel- of kokosdrink, of melk

• 2 kl hagelslag

• 2 handjes diepvriesfruit, vers fruit of 3 eetlepels gedroogd fruit

Meng het chiazaad met hagelslag en de melk of sojadrink. Laat minstens 30 minuten opstijven in de koelkast.

Laat het diepvriesfruit ontdooien of was en snijd het verse fruit. Gedroogd fruit wordt een beetje sappiger als je het laat weken in bijvoorbeeld fruitsap. Verdeel over de chiapudding.

Je kan ook fruitconserven op eigen nat gebruiken. Niet op siroop, want daar is het suikergehalte te hoog.

2. Lasagne met peulvruchten

(uit ‘Highway to Health’)

• 2 wortels

• 1 courgette

• 1 kleine ui

• 1 teentje look of knoflookpoeder naar smaak

• 500 ml tomatenpassata met kruiden

• 1 el olie

• een handvol diepvrieserwten

• kruiden naar keuze

• 1 pak lasagnebladen basis van peulvruchten

• 1 flesje light room (7% vet)

• 1 kl oregano

• snufje lookpoeder

• zout

• handvol geraspte kaas

Schil de courgette, de wortel en de ui. Snijd alles in blokjes. Fruit de ui aan in de olie. Giet de passata erbij, voeg de erwten en oregano toe en laat ongeveer 15 minuten pruttelen. Als de room te lopend is, kook je hem het best eerst even in of verdik je hem met instant maiszetmeel. Giet een dun laagje room in een ovenschotel. Bedenk met de lasagnebladen. Giet hier een pol­lepel tomatensaus over en bedek met lasagnebladen. Giet er een dunne laag room om en beleg opnieuw met lasagne. Doe zo voort tot de schotel vol is, of tot je ingrediënten op zijn. Sluit af met een laag room en leg daarop de kaas. Zet 30 minuten in een oven op 180°C.

3. One pot pasta

(uit ‘Gezond koken voor één’)

Voor 1 portie:

• 50 g volkorenpasta

• ½ blokje groente- of kippenbouillon

• 1 grote wortel

• een flinke handvol (diepvries)spinazie

• 1 ei

• 5 el melk of sojadrink

• ½ kl zout

• ½ kl peper

• (gedroogd) bieslook

Breng een pot water met een half bouillonblokje aan de kook en voeg de pasta toe. Snijd de wortel in halve maantjes en voeg toe bij de pasta als het water opnieuw kookt. Laat 5 minuten doorkoken en voeg dan de spinazie toe. Laat nog eens 5 minuten koken. Roer het ei los en meng met de melk. Kruid met peper en zout. Giet de pasta af en doe hem terug in de kookpot. Roer het eimengsel eronder. Blijf goed mengen. Doe de bieslook erbij en kruid eventueel nog wat extra met peper en zout.

Lockdown-variatie : Geen verse groenten in huis? Dit is ook lekker met diepvriesgroenten of champignons, prinsessenbonen, maïs of tomaten uit blik. Die bevatten niet zoveel vitamientjes, maar wel vezels, mineralen en weinig kcal.

4. Vis van bij Marie-Louise

(uit ‘Gezond koken voor één’)

Voor 1 portie:

• 4 à 5 krielaardappelen

• 1 portie diepvriesvis

• ½ ui

• 1 tomaat of wat diepvriesspinazie of andere groente

• ½ kl peper van de molen

• ⅓ kl grof zout

Was de aardappelen en snijd in dunne schijfjes. Leg de schijfjes in een diep bord of magnetronbestendige schaal en leg de vis erbovenop. Snijd de ui in kleine stukken en schik ze op en rond de vis. Was de tomaat en snijd in halve schijfjes (of gebruik de ontdooide spinazie). Verdeel ook over de vis. Kruid met peper en zout en zet 10 minuten in de magnetron op 700 Watt. Gebruik je verse vis? Dan is 6 minuten voldoende.

Lockdown-variatie : Alle diepvriesgroenten zijn hier lekker bij. Ontdooi ze voor gebruik met heet water. Kies voor 40 à 50 g couscous of rijst in plaats van de aardappelen. Kook ze voor je aan de rest begint en warm ze mee op met het gerecht.

5. Gezonde chocoladecake

Voor 2 porties:

• 1 banaan

• 2 eetlepels cacaopoeder

• 1 ei

Mix alle ingrediënten met een staafmixer of foodprocessor tot een gladde massa. Verdeel over twee microgolfbestendige koppen of kommetjes. Zet 1 à 2 minuten in de microgolf op het hoogste vermogen. Lekker met besjes of ander fruit. Zoetebekken kunnen natuurlijk ook nog een beetje gedroogd fruit, suiker, zoetstof of andere zoetmiddelen toevoegen.

Lockdown-tip : Ideaal als je overrijpe bananen hebt!

‘Highway to Health. Gezond in 30 dagen’. Sanne Mouha. Horizon. € 22,50

‘Gezond koken voor één’. Sanne Mouha. Lannoo. € 19,99

Veel mensen zitten de komende weken voortdurend thuis. In ‘Mijn Thuisblijfgids’ lees je diverse tips en tricks van experts en journalisten om deze periode (ook mentaal) gezond en met goeie moed te overbruggen.

