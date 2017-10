Truffelolie zonder truffels? "Mochten mensen weten wat ze in hun pasta draaien, zouden ze het nooit gebruiken" SH

11u07 0 Thinkstock Witte en zwarte truffel. Voeding & Beweging Voor een verse truffel uit het Italiaanse Umbrië tel je al snel zo’n 100 euro neer. Voor wie dat toch iets te duur is, is er de goedkopere truffelolie op de markt. Die bevat geen truffel, maar wel een synthetische stof die in de verste verte niets met truffels te maken heeft. En gezond lijkt die stof geenszins.

Het lijkt een ideale deal. Tien euro voor een flesje truffelolie in plaats van een dure zwam en je eten heeft ook een vleugje truffelaroma. Even goed? Truffeljagers en kenners van de zwam vinden het puur bedrog. De goedkope olie bevat soms geen enkel spoor van truffel en is bijna volledig gemaakt van synthetische stoffen. Ook de duurdere varianten van de olie bevatten chemische stoffen en zijn dus niet van gemalen truffels gemaakt. Volgens truffelfanaat Steven Van Gaever proberen producenten van truffelolie geld te verdienen op het imago van de verse truffel.

"Eigenlijk liegen die producenten hun consument gewoon voor. Ze verkopen een product dat niet bevat wat ze laten uitschijnen", aldus Van Gaever. Volgens de truffelkenner zijn in Amerika al verschillende rechtzaken geweest om dit aan te klagen, maar tevergeefs. Toch wil Van Gaever het hier niet bij laten. "Het is niet omdat je gelijk krijgt van de rechter, dat je ook effectief juist bent. Het is pure misleiding van de consument. Daarbij zijn de stoffen waarmee de olie op smaak gebracht wordt ronduit gevaarlijk. Mochten mensen weten wat ze in hun pasta draaien, zouden ze het nooit gebruiken."

Om het aroma van de truffel na te bootsen wordt de stof 2,4-dithiapentaan gebruikt. Deze stof is volledig synthetisch en is volgens Jan Tytgat, toxicoloog aan de KU Leuven, inderdaad niet zonder gevaren. "Als ik in de truffeloliebussiness zat, zou ik de stof niet gebruiken in mijn olie. Volgens de European Chemical Agency (ECHA) kan de stof ademhalingsproblemen, huidirritaties en irritaties aan de ogen veroorzaken. Daarnaast is het ook zeer licht ontvlambaar", aldus Jan Tytgat. Vermoedelijk is de stof ook een mutageen, een stof die voor een verandering in de DNA-structuur kan zorgen. Niet meteen iets dat je in je maaltijd wil.

Toch zien producenten van truffelolie geen graten in het produceren van deze olie. Volgens hen is het de ideale uitvinding voor mensen die houden van eten. Het zorgt ervoor dat ook mensen die zich geen verse truffels kunnen veroorloven, kunnen genieten van de smaak. De ietwat synthetische bijsmaak van de olie moet je erbij nemen.