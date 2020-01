Steeds moe of hoofdpijn? Experts geven oefeningen om je spijsvertering te stimuleren en zo van je klachten af te raken

Ben je steeds moe? Kamp je met een opgeblazen gevoel, hoofdpijn of heb je last van terugkerende stijfheid? Bij gezondheidscentrum Manos krijgen ze regelmatig patiënten over de vloer met dergelijke klachten. Die worden vaak veroorzaakt door opgestapelde zuren en gifstoffen. Gisteren deelden een kinesist-osteopaat en een voedingsdeskundige al tien voedingstips om je opnieuw vitaal te voelen. Vandaag ligt de focus op bewegen: hoe breng je je spijsvertering goed op gang?

Naast de juiste voeding is beweging noodzakelijk bij een detoxkuur. Door te sporten zal je hartritme verhogen en wordt de bloeddoorstroming gestimuleerd. Bovendien zal de darmperistaltiek, de knijpende beweging die ervoor zorgt dat het voedsel vooruitkomt in het maag-darmstelsel, verbeteren. “Deze zaken zijn belangrijk voor het afvoeren van afvalstoffen”, legt Frederik Hertsens, bewegingscoach bij gezondheidscentrum Manos, uit. “Ook via het zweten en de versnelde ademhaling worden afvalstoffen naar buiten gebracht.”

Omdat een verzuurd lichaam vatbaarder is voor letsels, is het aangeraden om gecontroleerd te trainen. “Ga dus voor een langere training aan een gematigde hartslag, zonder al te veel bruuske bewegingen”, zegt Hertsens. “Zwemmen, joggen en fietsen zijn hiervoor goede sporten. Je moet natuurlijk wel genoeg inspanning leveren zodat je je hartslag omhoog voelt gaan.”

Yoga is een goede manier om de spijsvertering te stimuleren. Dit is belangrijk voor je lichaam omdat het zich op die manier kan ontdoen van afvalstoffen Anne Dela Cruz

Wie liever voor een minder intensieve sport kiest, kan zich focussen op yoga. “In het algemeen is het beoefenen van yoga een goede manier om de spijsvertering te stimuleren”, zegt yogadocente Anne Dela Cruz. “Dit is belangrijk voor je lichaam omdat het zich op die manier kan ontdoen van afvalstoffen. Door oefeningen op jouw ademritme uit te voeren, gaat de hartslag omhoog, wordt de bloedsomloop bevorderd en krijgen al je interne organen een massage. Hierdoor worden gifstoffen en afvalstoffen deels uit het lichaam afgevoerd.”

Zes yoga-oefeningen om je detox te ondersteunen:

1. Tadasana stretch: ga met je voeten tegen elkaar staan. Adem uit en adem in. Breng je handen omhoog, kruis je vingers in elkaar en richt je handpalmen naar het plafond. Adem uit en blijf in deze houding staan. Bij een volgende inademing, kom je op de bal van je voeten te staan. Adem uit en breng de hielen terug naar de grond. Deze houding creëert ruimte voor je organen.

2. Swing tadasana: ga met je voeten op heupbreedte staan. Adem uit. Adem in en strek de armen, kruis je vingers in elkaar en richt je handpalmen naar het plafond. Adem uit, breng de handen naar je rechterkant, geef je linkerflank een volledige stretch. Adem in en kom terug naar het centrum. Herhaal hetzelfde aan je linkerkant.

3. Waist twisting posture: blijf met je voeten op heupbreedte staan met je handen naast je zij. Adem in, breng de armen parallel met de grond. Adem uit, twist je torso naar rechts. Je linkerhand komt bovenop je rechterschouder te liggen en je rechterhand gaat achter je rug heen rond je taille. Adem in en kom terug naar het centrum. Herhaal de oefening aan de andere kant.

4. Malasana: kom terug in de basishouding staan met je voeten iets breder dan heupbreedte. Adem in. Adem uit en zak langzaam door je benen naar hurkhouding. Houd je handen in gebedshouding voor de borst.

5. Balasana of Child pose: adem in en kom recht op handen en knieën. Adem uit en duw jezelf naar een liggende houding in Child pose (zie afbeelding). De grote tenen raken elkaar aan onder je zitvlak. Je zitvlak rust op de hielen die naar buiten vallen. De armen liggen ontspannen op de grond, met lichtjes geplooide ellebogen. Neem hier een korte adempauze, waarbij je je ademhaling dieper en langer maakt. Dit zorgt ervoor dat je lichaam het signaal krijgt dat het in rust is en kan zo je spijsvertering op gang worden gebracht.

6. Seated twist pose: adem in, kom terug op handen en knieën. Adem uit, en kom naar kleermakerszit. Adem in, zet je rechterhand op een kleine afstand achter je rechterbil. Adem uit, twist je torso en leg je linkerhand op de rechterknie. Kijk over de rechterschouder. Adem in en kom terug naar het centrum. Herhaal aan de andere kant.

“Voer deze zes oefeningen in chronologische volgorde uit en herhaal deze routine acht keer”, zegt Dela Cruz. “Nadat je deze reeks hebt uitgevoerd, kom je voor drie minuten in ‘shavasana’, een rusthouding liggend op je rug. Houd een natuurlijk ademhaling aan en sluit je ogen. Deze pose is bedoeld om volledige relaxatie te bekomen.”

Wij bundelen alle adviezen van experts over voeding en beweging binnen Jouw Gezondheid.

Om af te vallen is je hormoonsysteem cruciaal: wat kun je doen?

Met een stevig en gevarieerd ontbijt blijf je ook in de winter op gewicht: diëtiste Sanne Mouha deelt haar beste recepten

Waarom onze darmen veel belangrijker zijn dan we inschatten: “Stoelgang vertelt hoe rijk of arm je darmflora is”