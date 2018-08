Steeds meer ouders laten hun kinderen vegan eten Rob Van herck

20 augustus 2018

15u31

Bron: VTM NIEUWS 1 Voeding & Beweging Steeds meer ouders die zelf veganist zijn, proberen hun kinderen ook zo veel mogelijk plantaardig te laten eten. Bij hen komen er dus niet gemakkelijk vis, vlees of eieren meer op tafel. Ze doen dat omdat ze vinden dat dat beter is voor het milieu en de dieren. Toch waarschuwen diëtisten voor voedingstekorten.

In ons land leven naar schatting 150.000 mensen veganistisch. En dus eten ook de kinderen steeds vaker mee. Maar makkelijk is het niet. Want in de kinderopvang op school of op feestjes staat 'vegan' meestal nog niet op het menu.

Experts waarschuwen: af en toe eens puur plantaardig eten is prima, maar altijd voor veganistische voeding kiezen, houdt toch risico’s in. Zeker wanneer de kinderen nog in volle ontwikkeling zijn, zeggen ze. De inname van eiwitten, vitamine B12 en ijzer is voor deze groep zeer belangrijk. Voor kinderen met voedingstekorten kunnen de gevolgen later groot zijn.