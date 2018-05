G-brood Gesponsorde inhoud Sporten ondanks een handicap: het enthousiasme van bijzondere atleet Kris is goud waard Advertorial van G-sport Vlaanderen VZW

09 mei 2018

14u11 0 Voeding & Beweging Sporten ondanks je handicap? Natuurlijk wel! Atleet Kris Winters, het gezicht achter de G-broodcampagne van G-sport Vlaanderen vzw, is het enthousiaste bewijs. Acteurs Peter Thyssen en Jan Van Looveren, peters van de campagne, wilden wel eens weten waar hij dat enthousiasme vandaan haalt en of hij écht altijd blijft lachen…

Kris Winters: “Natuurlijk ben ik gemotiveerd, heel erg zelfs. Ik sport elke dag: ik ga drie keer per week zwemmen, twee keer per week lopen en dan is er nog omnisport, fietsen, badminton, paardrijden en een beetje hockey. Maar dat laatste vind ik moeilijk, dat balletje is zo klein. Ik sport gewoon graag. Het is gezond én het is goed voor mijn buik. Papa en ik moeten allebei een beetje op ons gewicht letten en sporten helpt. Chocolade, boterhammen met choco, frieten…dat mag, maar niet elke dag. Ik drink geen cola maar water, snoepen doe ik enkel op donderdag. En ik drink één pintje en soms twee, maar enkel als het feest is. Boterhammen mogen wel, ik eet er zelfs drie.

Voor de campagne van het G-brood mocht ik op de foto. Dat was tof! Nu sta ik op flyers en vlaggetjes en ben ik een beetje bekend. ik heb zelfs al handtekeningen mogen uitdelen. (lacht)

Als ik naar mijn kast vol medailles kijk, wil ik nog meer grenzen verleggen. In 2011 mocht ik naar Athene voor de Wereldspelen van de Special Olympics. Daar won ik goud! Ik hoop dat ooit nog eens mee te maken. Maar ook in ons land won ik al 14 gouden en 11 zilveren medailles. Nog een paar keer slapen en ik doe mee met de Special Olympics in Doornik en Moeskroen. En daar wil ik winnen, ah ja!

Ik let op wat ik eet, boterhammen mogen gelukkig wel! Kris Winters

Ik denk dat het voor elke sporter belangrijk is om hard te werken en te blijven lachen. Zelf vind ik rugslag moeilijk, je ziet niets hè, behalve het plafond. Op een keer botste ik met mijn hoofd tegen de muur. Theo, mijn trainer, helpt me nu om dat beter in te schatten en ik geef niet op. Mijn glimlach raak ik sowieso nooit kwijt. Alhoewel, verliezen is niet leuk. Dan heb ik mijn papa nodig. ‘Kom op, Kris’, zegt hij dan. ‘Doe je best, laat je schouders niet hangen.’ En mama kan als de beste troosten. Eens diep inademen en ik kan weer verder.

Wat ik heel tof vind, is dat iedereen een medaille krijgt, zelfs als je de laatste bent. Deelnemen is belangrijker dan winnen, daarom heb ik al zoveel medailles. Maar eerlijk gezegd, is winnen toch het allerleukste.

Als ik meedoe met een wedstrijd, staan er een heleboel mensen aan de zijlijn te roepen. Ik heb een geweldig supportersteam. Zelfs de burgemeester komt wel eens kijken. Maar als ik zwem, hoor ik hen eigenlijk toch niet… Wanneer er ‘on your marks, fffwwwiiiieeettt’ klinkt, is er één ding dat telt: zwemmen, zwemmen, zwemmen! Heb ik mijn lengtes gezwommen, dan pas hoor ik iedereen roepen en juichen: ‘Goeie Kris!!!’

Dat ik zoveel sport, betekent niet dat ik geen tijd heb voor de liefde. Ben je gek! Ik heb een vriendin, al heel lang. Ze heet Monique. Een sporter is ze niet, maar ze is wel mijn grootste supporter.”

Proef het zelf! Steun Kris & co met een g-brood

Vraag bij de bakker eens een G-brood! Dit gezonde haverzemelenbrood is niet alleen goed voor jou, met de aankoop geef je sporters met een handicap het broodnodige duwtje in de rug. Waarom? Ook met een fysieke of verstandelijke beperking verdien je alle kansen om je lievelingssport te beoefenen, daarom is er G-sport Vlaanderen vzw. Sportmaterialen voor personen met een beperking kosten nogal wat geld, daarom gaat er per verkocht brood 7 cent naar Supporters voor G-sporters.

Je vindt het G-brood bij zo’n 400 Vlaamse bakkers.

Op www.supportersvoorgsporters.be/g-brood vind je de volledige adressenlijst.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met de branded content afdeling van De Persgroep Advertising en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.