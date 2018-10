Profiteer van een “lighthearted” momentje, net zoals An-Katrien Casselman (+ WIN!) Redactie

04 oktober 2018

07u56 0 Voeding & Beweging Genieten van die kleine, spontane momentjes, dat is toch waar het in het leven écht om gaat? Coca-Cola light taste slaat de handen in elkaar met An-Katrien Casselman, de boss lady achter “Teacups & Dresses” voor de lancering van een aanstekelijke campagne die de zorgeloze momentjes in het leven viert.

Coca-Cola light taste zet het najaar in met een volledig nieuwe “bubbly” look en focust op de luchtige momentjes die het leven zo mooi maken. Een avondje uit met je beste vriendin, onverwachts goed nieuws te horen krijgen, een complimentje geven of krijgen, … Als je er even bij stil staat, zit het leven vol van die onverwachtse, leuke bubbels. Om die zorgeloze “lighthearted” momentjes in de kijker te zetten, brengt Coca-Cola light taste een exclusieve t-shirt collectie uit, in samenwerking met An-Katrien, Coke Ambassador in hart en ziel. Zij ontwierp een eigen t-shirt met daarop haar favoriete quote over genieten van de kleine dingen en introduceert ook meteen twee nieuwe smaken: Exotic Mango en Ginger Lime.

An-Katrien, jij koos voor de quote “we’ll always be best friends… because you know too much”, vanwaar deze keuze?

“Elke vrouw kan zichzelf en haar beste vriendinnen in deze quote herkennen. Je bent nu eenmaal vriendinnen omdat je elkaar zo vertrouwt, en dus stapel je al snel heel wat kennis over elkaars diepste geheimen en meest gênante momenten op. Het zijn ook die vriendinnen waarmee je af en toe eens goed onnozel kunt doen. Samen lachen tot je buikspieren pijn doen, dàt is het lighthearted moment bij uitstek voor mij.”

Wat is voor jou een “lighthearted moment”? Kan je enkele voorbeelden geven van momentjes die jou oprecht vrolijk kunnen maken?

"Een verse pot choco opendoen en met mijn vinger in de folie prikken, haha! Het allerlaatste restje van mijn foundation opgebruiken, eens lekker luid en vals zingen in de auto of ruiken aan mijn dochtertje Myla, natuurlijk! Maar een onverwachts leuk momentje dat ik niet snel zal vergeten was toen ik onlangs op straat aan de praat geraakte met één van mijn volgers. Het werd uiteindelijk een ontzettend gezellig gesprekje en we zijn zelfs nog even samen gaan shoppen. Girls will be girls, hé."

Als Coke ambassador, ben jij waarschijnlijk een échte Coca-Cola light taste fan?

"Ja natuurlijk! Een flesje Coca-Cola light is het ideale tussendoortje voor mij tijdens een zware werkdag. Om 15u ongeveer, dat is het perfecte moment om even op de pauzeknop te duwen en te genieten van een flesje frisse bubbels."

Wat geeft je kriebels in de buik?

“De verliefde blik van mijn man, naar mij én naar ons dochtertje.”

Met wie zou je eens een Coca-Cola light willen delen?

“Met Marion Cotillard”

Voeding & Beweging Dit t-shirt is jammer genoeg niet te koop, maar er zijn wel 32 exclusieve Coca-Cola light taste pakketten te winnen via Nina.be. Neem hieronder snel deel aan de wedstrijd.