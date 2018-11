OPINIE. “Stop met vlees te verketteren” Na kritiek op Week van de Steak-Friet pleiten professoren voor nuance Redactie

12 november 2018

Voeding & Beweging Ondanks het feit dat vlees evolutionair en historisch van enorm belang is geweest voor de mens, en ook op die manier steeds naar waarde werd geschat, lijkt dit imago in het hedendaagse westerse discours helemaal op zijn kop te worden gezet. Vlees wordt voorgesteld als iets dat ziekte brengt, de planeet vernietigt en dierenleed veroorzaakt. Hoog tijd voor nuance, vinden professoren Frédéric Leroy (Voedingsbiotechnologie, VUB), Stefaan De Smet (Dierlijke Productie, UGent) en Ilse Fraeye (Vleeswarentechnologie, KU Leuven).

De huidige negatieve berichtgeving over vlees is ook veelal ideologisch geïnspireerd en wetenschappelijke gegevens worden selectief of zelfs foutief voorgesteld. Zo wordt nu ook de Week van de Steak-Friet als niets minder dan regelrechte blasfemie aangezien en wordt er zelfs gepleit voor een ‘sin tax’, waarbij vlees belast dient te worden om verder onheil te vermijden. Boetedoening, zeg maar.

Met andere woorden, het concept vlees wordt in een binair keurslijf van goed versus kwaad gewrongen, een moralistisch systeem waarbij nuance en wetenschappelijke onderbouwing vaak ver te zoeken zijn. Hier zijn een aantal redenen voor, die voor een groot deel maatschappelijk van aard zijn en passen in de huidige tijdsgeest, maar waarbij de nutritionele rationale zeker niet de meest doorslaggevende is.

Ongeëvenaard

We lijken te vergeten dat het in essentie nog steeds om een levensmiddel gaat dat al sinds het begin der tijden door de mens wordt geconsumeerd en bovendien nutritioneel heel wat te bieden heeft. Het gevaar bestaat dat sommige mensen meegesleept worden in een reductionistisch en ideologisch wereldbeeld waarbij vlees koste wat het kost vermeden moet worden. Omdat dierlijke producten net ongeëvenaard zijn in hun nutriëntdichtheid en -spectrum is het geen evidentie om vlees zomaar te vervangen door uitsluitend plantaardige producten. Wanneer deze ‘robuustheidsfactor’ uit de maaltijd wordt geschrapt, brengt dit risico’s met zich mee, in het bijzonder voor kwetsbare groepen met specifieke behoeften, zoals zwangere vrouwen, baby’s, peuters, kinderen, adolescenten en bejaarden.

Precies daarom moeten veganistische diëten met veel zorg worden opgebouwd, onder meer om voldoende eiwitkwaliteit te garanderen, en bovendien gecomplementeerd worden met een aantal micronutriënten. Is het niet bizar dat een natuurlijk product als vlees wordt geschrapt uit zorg voor een gezondere voeding en dat men dan zijn toevlucht moet nemen tot supplementen?

Omnivoren

Bepaalde pediatrische verenigingen, zoals bijvoorbeeld het Duitse Pädiatrie und Ernährungswissenschaft, raden dan ook sterk af om vlees te weren tijdens periodes van intense groei en ontwikkeling. Klinische rapporten van pediaters wijzen veelvuldig op het niet te verwaarlozen gevaar voor ondervoeding, groeiachterstand en gebrekkige cognitieve ontwikkeling. Er circuleert ook een veelheid aan wetenschappelijke studies waarbij verscheidene nutriëntgebreken worden beschreven in veganistische populaties, in het bijzonder wanneer deze vergeleken worden met omnivoren. Het betreft niet alleen vitamine B12 (uitsluitend te vinden in dierlijke producten), ijzer, jood, en bepaalde essentiële langketenige vetzuren (EPA, DHA), maar ook het gevaar op suboptimale niveaus aan creatine, taurine, carnosine, selenium, zink, aminozuren en een reeks aan vitamines.

Samenvattend, wanneer mensen de stigmatisering van vlees als absoluut beginnen te beschouwen, kunnen ze geneigd zijn om een waardevol levensmiddel zomaar uit hun eetpakket te schrappen. Op deze wijze nemen ze onnodige risico’s. Het is alarmerend te moeten vaststellen dat in een welgesteld land als België ondervoeding ontstaat door vermijdbaar gedrag, waarbij in het bijzonder kinderen zorgwekkende deficiënties kunnen ontwikkelen. En dit niet door economische problemen maar door de ideologische keuzes van hun ouders. Het wordt hoogdringend om gezonde maaltijden opnieuw holistisch te bekijken en de echte boosdoeners die typisch zijn voor het westerse junk-dieet te gaan aanpakken in plaats van een waardevol levensmiddel te beladen met alle zonden van Israël.