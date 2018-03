OPINIE: Keto als berekende gok tegen moderne gezondheidsdogma’s Christophe Bouten geeft via het ‘Keto Huis’ workshops rond een keto levensstijl. In dit opiniestuk analyseert hij de klassieke kijk op het ketogene dieet. Christophe Bouten

09 maart 2018

13u27 2 Voeding & Beweging Onlangs lieten professoren Niewold en Mullie hun licht schijnen over 'het ketogene dieet': " Het ketogene dieet gebruiken om te vermageren is saai, duur en zelfs schadelijk, vinden de onderzoekers. Het dieet is volgens Mullie gewoon een zoveelste koolhydraatarme variant op het dieet van de Amerikaanse cardioloog Atkins uit de jaren 70."

Laat mij vooraleer ik hun argumenten weerleg eerst keto definiëren. Een goed aangepakte keto levensstijl is een katalysator om gezond te leven en je lichaam in bepaalde levensfases opnieuw te ‘resetten’. Wanneer je lichaam makkelijk vet kan verbranden voor energie, gaat je lichaam dat permanent doen. Daardoor heb je minder honger. Je eet minder. Je energiestroom is constant. Heel wat mensen bereiken zo hun ideale gewicht. In fases in ketose zijn, is eigen aan het (oer)menselijke lichaam.

Concreet betekent dit: suiker en zetmeel bannen, alle koolhydraten uit groenten halen, niet overdrijven met eiwitten, vet gebruiken als een hefboom, dus uit voeding of uit je eigen lichaam.

"Saai"

Saai in de zin van 'beperkt in voedselkeuze' is een absolute mythe. Je beperkt zelf de voedingsmiddelen die je wil eten. Elk jaar zijn er duizenden nieuwe producten in de winkels. Een aantal van die producten hebben 85% toegevoegde suiker. Bekijk je heel wat keto-vriendelijke recepten, zie je een hele grote variëteit aan voeding. Het probleem in onze huidige tijden is dat zoveel producten suiker of granen bevatten, dat het lijkt alsof we ons enorm veel ontzeggen.

"Duur"

In ketose geraak je ook zonder te eten. Een tijdje vasten kost niéts. Heel wat mensen die keto volgen, rapporteren dat ze minder honger hebben. Minder eten is ook goedkoper. Op zich hoef je niet eens (veel) vlees te consumeren om keto te doen slagen. Heel wat vegetariërs volgen keto. Kwalitatieve verse voeding is anderzijds wel duurder. Tot je beseft dat de gezonde mens minder gebruik maakt van het medische apparaat.

“Een rage van voorbijgaande aard”

Ook hier slaan ze de bal mis. Mensen eten al duizenden generaties lang weinig koolhydraten. Onze huidige hoge koolhydraten-richtlijnen zijn eerder een rage. We hebben de neiging om die term te gebruiken als een denigrerende term wanneer diëten niet werken. Keto werkt.

Hele bevolkingsgroepen gedijen op koolhydraatarme diëten. Het eerste boek werd in 1862 uitgegeven door William Banting die gewichtsverlies voorschreef door geen brood, pasta, suiker, bier of zetmeel te eten; alleen vlees, vis en groenten. Vraag je jouw grootouders wat ze deden om een beetje af te vallen: tijdelijk stoppen ‘met brood en patatten’.

Wel klopt het het dat keto ingaat tegen de lopende cultuur. Winkels, bakkers, frituren, de hele “geef ons onze dagelijkse brood” cultuur heeft een piédestal gebouwd voor koolhydraten.

“Schadelijk”

Al dat vet gaat ons een hartinfarct bezorgen? Niet echt. Studie na studie heeft aangetoond dat het koolhydraten zijn die ontstekingen veroorzaken, de 'gevaarlijke' vorm van LDL cholesterol veroorzaken, triglyceriden doen stijgen, het risico op hartaanval en type2 diabetes verhoogt (één van de grootste risicofactoren voor hartaanval trouwens).

Nina Teicholz’ boek “The Big Fat Surprise” creëerde een schokeffect in de gezondheidswereld. Daaruit bleek dat de wetenschappelijke gemeenschap de voorbije decennia zeker niet gespaard bleef van politieke spelletjes en eigenbelang.

Wetenschappelijk onderzoek uit die periode had te lijden onder groepsdenken. Wat Nassim Taleb “lecturing birds how to fly” noemt. Het gaat wellicht een generatie lang duren voor we als maatschappij hiervan herstellen. Maar elk individu kan sneller actie ondernemen.

Steeds meer gewone mensen en wetenschappers denken ondertussen wél anders over voeding. Het creëerde draagvlak voor keto als levensstijl.