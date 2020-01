Omdat gifstoffen onopgemerkt in ons lichaam sluipen, voelen we ons futloos: experts geven advies

Ben je steeds moe? Kamp je met een opgeblazen gevoel, hoofdpijn of heb je last van terugkerende stijfheid? Kinesist-osteopaat Kelly Bens en voedingsdeskundige Kirsten Vercammen van gezondheidscentrum Manos krijgen regelmatig patiënten over de vloer met dergelijke klachten. De experten leggen uit waarom we ons soms zo belabberd voelen en delen praktische tips om je opnieuw vitaal te voelen.

Nu de feestdagen achter de rug zijn, moet ons inwendig reinigingssysteem overuren draaien om de zware maaltijden en zoete desserts te verwerken. Al dat lekkere eten werkt jammer genoeg verzurend op ons lichaam. Denk maar aan snelle, geraffineerde suikers die onder andere in koekjes en ijs zitten, dierlijke eiwitten, melkproducten, alcohol, koffie en vettig voedsel zoals chips en gefrituurd eten.

Daarnaast krijgen we ook allerlei gifstoffen of toxines binnen via onze voeding in de vorm van toegevoegde geur-, kleur-, en smaakstoffen, bewaarmiddelen (de E-nummers op het etiket van het voedingsmiddel), zware metalen, pesticiden en herbiciden. Maar gifstoffen sluipen niet alleen via voeding in ons lichaam, merkt kinesist-osteopaat Kelly Bens van gezondheidscentrum Manos op.

“Het is kenmerkend voor de tijd waarin we leven dat we te maken hebben met ontzettend veel gifstoffen. Naast onze voeding komen we ook in aanraking met giftige stoffen door lucht in te ademen die vervuild is door uitlaatgassen van auto’s, fabrieken en afvalverbranding. Daarnaast zijn er ook nog producten die we dagelijks gebruiken, zoals aerosols van bijvoorbeeld deodorants of haarlak, verven en plastic die ons lichaam onopgemerkt vergiftigen. En bacteriën, schimmels en parasieten maken ook nog eens zelf toxines aan in ons lichaam.”

Doordat de lever al zijn energie moet steken in het onschadelijk maken van toxines, kan het orgaan minder tijd steken in het uitvoeren van zijn andere functies, die net vitaliteit brengen Kelly Bens

We worden dus geconfronteerd met een overvloed aan gifstoffen. Ons inwendig reinigingssysteem is daarom niet altijd in staat om de gifstoffen te neutraliseren en af te voeren. Voeg daar een vleugje stress aan toe en het wordt nog moeilijker. “Om het simpel uit te leggen: doordat de lever al zijn energie moet steken in het onschadelijk maken van de toxines, kan het orgaan minder tijd steken in het uitvoeren van zijn andere functies, die net vitaliteit brengen”, legt Kelly Bens uit. “Het resultaat is dat het lichaam moe wordt. Bovendien zullen de gifstoffen zich opstapelen waardoor het weefsel veel vatbaarder is voor ontstekingen en andere letsels. En ook hormonaal kan het lichaam uit balans geraken.” Tal van symptomen vloeien hier uit voort, maar de belangrijkste zijn:

• Weinig energie

• Stijfheid

• Terugkerende, zeurende nek- of schouderpijn

• Hoofdpijn

• Zeurende pijn tussen je schouderbladen

• Een opgeblazen gevoel

• Uitslag op de huid

• Verhoogde gevoeligheid voor ontstekingen

• Steeds wakker worden rond 3 uur ‘s nachts

• Moeilijke concentratie

• Ongemakken bij de spijsvertering

10 voedingstips om je lichaam te reinigen van gifstoffen

Door de juiste voeding op je boodschappenlijstje te zetten, kan je je lichaam wapenen tegen gifstoffen en verzuring. Voedingscoach bij Manos Kirsten Vercammen geeft mee wat je zeker moet eten om je lichaam te ‘ontgiften’ en geeft ook tips wanneer je het best een maaltijd inplant.

1. Drink veel water: minimum 1,5 liter per dag. Wissel ook regelmatig af van merk van water. Dat is goed omdat elk merk een andere samenstelling biedt van mineralen.

2. Start elke ochtend met het eten van een stuk fruit op een nuchtere maag. Op deze manier verleng je je nachtelijk ontgiftingsproces. Let op: dit is niet aan te raden voor mensen met diabetes, omdat het voor een te snelle suikerpiek in de ochtend zorgt.

3. Eet gezonde vetten zodat je spijsvertering ‘gesmeerd’ loopt. Het is letterlijk de olie van je spijsverteringsmachine. Gezonde vetten vind je in walnoten, lijnzaad(-olie), koolzaadolie, chiazaad en hennepzaad(-olie).

4. Vervang je kop koffie door een tas kruidenthee. Hoe verser, hoe beter. Brandnetelthee is een absolute aanrader.

5. Kies voor biologische, onbewerkte en verse voeding. Klaargemaakte en verwerkte voeding bevatten vaak torenhoge lijsten van toegevoegde bewaarmiddelen, smaak-, geur- en kleurstoffen.

6. Maak je eigen detoxwater. Neem water op kamertemperatuur en voeg er vers gesneden gember, een vleugje citroensap of pompelmoessap, kurkumapoeder, verse munt, komkommer en eventueel een beetje honing aan toe. Liever een ander smaakje? Meng een stokje kaneel en geraspte appel in je water.

7. Vul je avondmaal of detoxwater aan met spirulina. Het poeder dat gemaakt wordt van blauwe algen zit boordevol voedingstoffen zoals vitaminen en mineralen om je energie weer op te krikken.

8. Naast de juiste voeding kan je nog extra supplementen nemen die voorzien zijn van selenium, zink, L-glutathion, coenzyme Q10, vitamine C, vitamine B complex.

9. Probeer eens om gedurende twee weken een maaltijd per dag over te slaan of om de uren ertussen langer te maken. Dat is goed om je metabolisme te boosten. Je kan bijvoorbeeld je avondeten eens extra vroeg inplannen, bijvoorbeeld rond 17 uur, en je ontbijt pas tegen 11 uur.

10. Eet veel basevormende voedingsmiddelen, zoals fruit en groenten. En in mindere mate zuurvormende voedingsmiddelen, zoals geraffineerde suikers, alcohol, koffie, zuivel, vlees (en vis). “Denk eraan, je hoeft er niet per se sap van te maken om de voordelen te ervaren”, aldus voedingscoach Kirsten Vercammen. “Het is zelfs beter om het niet te mixen. Zo ben je zeker dat je alle vezels, vitaminen en mineralen van het voedingsmiddel binnen hebt.”

Deze voedingsmiddelen kan je alvast in je winkelmandje leggen. Ze geven dat extra duwtje in de rug bij het reinigingsproces:

• Bloemkool: deze antioxidantrijke, kruisbloemige groente ondersteunt het natuurlijk reinigingssysteem van ons lichaam en heeft een onstekingsremmend effect.

• Broccoli: dit is een sterke ontgifter. Broccoli neutraliseert en verwijdert toxische stoffen en levert een gezonde dosis vitaminen.

• Pompelmoes: dit vezelrijk, zoet en pittig fruit helpt om cholesterol te verlagen, voorkomt nierstenen en ondersteunt het verteringsstelsel. Neem je medicatie voor je hart of neem je de pil? Eet of drink er dan niet te veel van. Deze kan de werking verminderen of bijwerkingen versterken.

• Komkommer: deze voedingsrijke groente, welke bestaat uit 95 procent water, helpt het lichaam om toxische stoffen weg te spoelen en alkaliseert het lichaam.

Zonnebloempitten ondersteunen het vermogen van de lever om een heleboel mogelijk schadelijke moleculen te ontgiften



Kirsten Vercammen

• Zonnebloempitten: zonnebloempitten zijn rijk aan selenium en vitamine E. Ze ondersteunen het vermogen van de lever om een heleboel mogelijk schadelijke moleculen te ontgiften. Daarnaast helpen ze de opbouw van cholesterol in het bloed en de bloedvaten te voorkomen.

• Hennepzaad: deze kleine voedingsrijke zaadjes zijn een uitstekende bron van omega 3 en 6 vetzuren. Het zijn gemakkelijk verteerbare, plantaardige eiwitten met een sterk ontstekingsremmend effect. Tevens ondersteunt het de eliminatie van toxische stoffen.

• Knoflook: voeg wat knoflook toe bij het koken of doe een teentje fijngesneden knoflook in je salade. Knoflook bevat zwavelverbindingen die kunnen helpen bij het activeren van enzymen in de lever. Het bevat allicine en selenium, die allebei de lever beschermen.

• Kurkuma: een krachtige specerij met een lange lijst gezondheidsvoordelen. Het zou niet alleen de lever tegen schade beschermen, maar ook de vernieuwing van levercellen bevorderen. En het verhoogt ook nog eens de natuurlijke productie van gal en helpt zo het lichaam vrij te houden van gifstoffen.

• Mariadistel: de antioxidante eigenschappen van mariadistel zorgen ervoor dat de lever efficiënter kan ontgiften. Het kan zelfs helpen om beschadigd leverweefsel te repareren en de productie van gal te stimuleren.

Wij bundelen alle adviezen van experts over voeding en beweging binnen Jouw Gezondheid.

