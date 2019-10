Nieuwe voedingsaanbevelingen: graanproducten, twee stuken fruit én gezellig tafelen LH

01 oktober 2019

11u00

Bron: De Morgen, Belga 2 Voeding & Beweging De Hoge Gezondheidsraad heeft nieuwe adviezen uitgewerkt over de voedselkeuzes die we elke dag maken. Opvallend: eten mag ook gezellig zijn. Al hangt daar meteen ook een waarschuwing aan vast: gezellig hoeft geen vrijgeleide voor alcohol te zijn.

Deze ochtend communiceerde Sciensano, het Belgisch Instituut voor Gezondheid, al de “onrustwekkende” cijfers over het gewicht van de Belg: steeds meer volwassenen hebben overgewicht (49,3%) of obesitas (15,9%). Op hetzelfde moment - niet toevallig - komt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) met nieuwe voedingsaanbevelingen. Ze deed dat op basis van de Food Based Dietary Guidelines (FBDG), een wetenschappelijk rapport van 88 pagina’s dat door een dertigtal Belgische deskundigen opgesteld werd.

“Het uitgangspunt was niet om de obesitasproblematiek aan te pakken, wel om elke Belg gezond te doen eten”, zegt Stefaan De Henauw (UGent), voorzitter van de permanente werkgroep rond voeding en gezondheid van de HGR. Niet elke voedingsgerelateerde ziekte is namelijk gelinkt aan overgewicht: ook onder meer neurocognitieve stoornissen of musculoskeletale aandoeningen zijn dan.

De Hoge Gezondheidsraad destilleerde vijf vuistregels uit de twaalf aanbevelingen in het rapport.

Ten eerste wordt aangeraden om elke dag minstens 125 gram volle graanproducten te eten, in functie van de energiebehoeften.

Vervolgens wordt gevraagd om elke dag 250 gram of twee stukken fruit te eten. “Om te veel toegevoegde suikers en/of vetten te vermijden, geniet vers fruit zonder toevoeging van suiker of vet de voorkeur.” Daarnaast promoot men de inname van minstens 300 gram groenten per dag.

Een derde aanbeveling is om wekelijks peulvruchten te eten. “Vervang ten minste één keer per week vlees door peulvruchten”, luidt het.

Eet dagelijks 15 tot 25 gram noten of zaden zonder zoute of zoete omhulsels, zo raadt de HGR voorts aan. “Een handvol stemt overeen met ongeveer 30 gram. De voorkeur gaat uit naar producten rijk aan omega-3 vetzuren.”

Een laatste, en zeer voor de hand liggende, aanbeveling sluit het rijtje af: “Beperk de zoutinname.”

Samen eten

Opvallend: ook de duurzaamheid van voeding wordt meegenomen, en eten mag ook gezellig zijn. ‘Samen eten komt zowel het individu als de samenleving ten goede’, wordt gewezen op de sociale voordelen die niet bestaan als je alleen eet. Al hangt daar meteen ook een waarschuwing aan vast: gezellig hoeft geen vrijgeleide voor alcohol te zijn, nog steeds met stip het voedingsmiddel met de meest negatieve invloed op de volksgezondheid.

De volledige lijst aanbevelingen kan je vinden op de website van de HGR.

Lees ook binnen HLN+:

Wetenschappers zijn unaniem: “Als je wil afvallen, smokkel dan iets meer eiwit in je dieet”