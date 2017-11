Na gigantisch succes eerder dit jaar: daar is Tournée Minérale weer FT

15u52 0 Didier Verbaere Kenneth Blancquaert van Dorp 49 in Kalken schonk vorig jaar verschillende 'mocktails' of alcoholvrije cocktails aan zijn klanten die deelnamen aan Tournée Minérale. Voeding & Beweging Een groot succes. Dat was Tournée Minérale in februari. Liefst 122.460 Belgen engageerden zich om een maand lang geen druppel alcohol te drinken. Wie nog niet te overtuigen was, krijgt binnen welgeteld 79 dagen een nieuwe kans.

Vorig jaar waren zes op de tien Tournée Minérale-deelnemers vrouwen. De deelnemende man was gemiddeld 43 jaar oud, vrouwen 40. West-Vlaanderen bleek de meest enthousiaste provincie met zeventien inschrijvingen per 1.000 inwoners. In totaal schreven ook 3.124 teams zich in, variërend van jeugdbewegingen tot grote bedrijven.

Doel is om beter te doen dan vorig jaar, toen meer dan 122.000 Vlamingen het bier, de wijn en de cocktails voor even aan de kant lieten. Samen was dat goed voor meer dan 170.000 euro, geld dat integraal naar kankeronderzoek ging. Ook dit jaar loopt de teller. Het beoogde bedrag ligt weliswaar een stuk hoger: 320.000 euro.

Nog welgeteld 79 dagen te gaan dus en dan starten de Stichting tegen Kanker en De Druglijn hun nieuwe campagne. Tot begin februari heb je dus nog even de tijd om je te laten overhalen door een vriend, familielid of collega - als je nog niet overtuigd bent tenminste. Momenteel schreven al een kleine 350 personen schreven zich in.

Op de nieuwe website die gisteren gelanceerd werd, staan opnieuw tal van alcoholvrije recepten én tips om de maand gemakkelijk door te komen. Met de feestdagen in het verschiet klinkt het nog vroeg dag, maar misschien is het geen slecht idee om de smaakwaters en biodrankjes in de supermarkt al even uit te testen?