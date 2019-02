Last van maag of darmen? Laat deze drankjes dan staan Marie-Louise Hoogendoorn

10 februari 2019

16u36

Bron: AD 0 Voeding & Beweging Sommige drankjes zorgen voor een opgeblazen buik en maagzuur, zeker als je al gevoelig bent in die zone. Er zijn echter ook (onbekende) alternatieven die juist vriendelijk zijn voor je maag, zoals kefir en kombucha.

Er zijn diverse redenen waarom je maag en darmen even niet meewerken, een belangrijke daarvan is stress, volgens maag- en darmexpert Gesina Hammad-Waslander, van Diëtist Rotterdam. Daarnaast zijn er tal van drankjes die olie op het vuur kunnen gooien.

Melk

Een heel beruchte is melk, volgens Waslander. “Mensen die regelmatig last hebben van hun maag en darmen kunnen vaak slecht tegen melk. Lactose is een melksuiker die je moet verteren. Daarvoor is het natuurlijke enzym lactase nodig. Grofweg driekwart van de bevolking maakt dat enzym vanaf jonge leeftijd niet goed meer aan. Dat kan gasvorming en een opgeblazen buik tot gevolg hebben.’’

Frisdrank

Koolzuurhoudende dranken zijn een andere bekende boosdoener. Dat heeft twee redenen. Ten eerste vanwege het hoge suikergehalte in sommige frisdranken. Daarnaast bevat prik koolzuurballetjes, die zorgen voor het bruisende effect, maar ook je buik doen opblazen.

Alcohol

Bier kan vanwege de koolzuurbestanddelen ook voor een opgeblazen gevoel zorgen. “Daarnaast is alcohol natuurlijk niet zo vriendelijk voor je maag. Mensen kunnen daarom ook last hebben van wijn. Al komt dat minder vaak voor, want wijn bevat geen koolzuur. Bubbeltjes zorgen daarentegen wel voor maagzuur en een opgeblazen gevoel.”

Koffie

Koffie is een lastige. Het kan zorgen voor een opgeblazen gevoel, maar het kan ook juist je spijsvertering bevorderen. “Koffie zorgt ervoor dat er meer stoffen worden vrijgemaakt die helpen bij de spijsvertering”, zegt Waslander. Afhankelijk van wat je in je koffie doet (melk bijvoorbeeld), kan het zorgen voor een opgeblazen gevoel.

Koud water

“Water drinken is goed voor je, maar let wel op dat je niet een hele plons, koud water binnenkrijgt. Dat werkt verkrampend en kan zorgen voor maagproblemen. Je kunt water beter op kamertemperatuur drinken.”

Het is belangrijk om rustig te eten en drinken. Daarnaast kun je kiezen voor drankjes die bevorderend werken. Gesina Hammad-Waslander (maag- en darmexpert)

Kefir & kombucha

Het aanpakken van je maag- en darmproblemen aanpakken is lastig. “Zelfs voor mensen die aandacht hebben voor bewust eten, is het een uitdaging, want wat voor de één werkt hoeft niet voor de ander te werken. Belangrijk is om rustig te eten en drinken. Daarnaast kun je kiezen voor drankjes die bevorderend werken.”



Kefir helpt om een verstoorde darmbalans weer in balans te krijgen, is gebleken uit een onderzoek uit 2009. Kefir is een gefermenteerd drankje. Je koopt het kant-en-klaar bij de supermarkt of je maakt het zelf. ,”Het is op basis van water of melk. Melk raad ik normaal gesproken af, maar kefir bevat melkzuurbacteriën die goed zijn voor je darmen. Ook is het arm aan melksuikers.’’



Kombucha is gefermenteerde thee. “Het is een licht prikkelend, zurig drankje en bevat goede bacteriën en anti-oxidanten. Het is vaak te koop bij biologische supermarkten.’’

Gember & pepermunt

Tot slot kunnen gember- en pepermuntthee helpen bij een verstoorde darmbalans, volgens Waslander. “Gember werkt ontstekingsremmend. Het doodt bacteriën. Pepermuntthee werkt verzachtend en gaat ook gasvorming en een opgeblazen gevoel tegen.”