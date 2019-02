Jennifer valt 55 kilo af in een jaar: “Deze vijf tips bleken voor mij te werken” Redactie

16 februari 2019

17u01

Bron: Business Insider 0 Voeding & Beweging Jennifer Still is een schrijfster uit New York die geniet van eten, drinken en televisie kijken. Al haar hele leven kampt de vrouw met overgewicht. In minder dan een jaar tijd wist ze nu echter 55 kilogram af te vallen. Aan Business Insider verklapt de dame in vijf punten hoe ze dat voor elkaar gekregen heeft.

1. Vind een passend dieet

Volgens Jennifer bestaat er niet één dieet dat geschikt is voor iedereen. Met dieet bedoelt ze trouwens niet een strikt en tijdelijk eetpatroon om je overtollige kilo's kwijt te raken, maar eerder een algemene benadering van eten. Voor iedereen werkt iets anders. “Misschien is dat voor jou een vegetarische eetstijl, voor mij was dat het ketogeen dieet.”



Het ketodieet staat voor weinig koolhydraten. Eiwitten, vet en groenten mogen wel. “Ik heb er geen probleem mee om weinig koolhydraten te eten, daarom past het bij mij. Ik zie mezelf dit lang volhouden, maar het is niet de enige manier om af te vallen. Dat besef ik ook.”

2. Vermijd suiker

“Ik had een suikerverslaving. Van zodra ik suiker uit mijn dieet schrapte, verdwenen ook die kleine goestinkjes. In het begin was het heel lastig. Maar na een maand sliep ik beter, had ik minder last van een lage bloedsuiker en miste ik de suiker ook niet meer. Ik vond heel veel van mijn favoriete recepten online, maar dan zonder suiker.’’

3. Bereid maaltijden voor

Jennifer besteedde een dag per week aan de voorbereiding van haar maaltijden. “Dat hielp me. Als ik druk was, warmde ik zo'n maaltijd op. De weinige keren dat ik niets klaar had liggen, greep ik eerder naar iets dat niet gezond is.”

4. Vergelijk jezelf niet met anderen

“Het is heel makkelijk om gefrustreerd te raken als het afvallen minder snel gaat dan je eigenlijk wil. Die frustratie kan nog eens versterkt worden als je ‘voor en na’-foto's bekijkt van lotgenoten. Iedereen doet het op zijn eigen manier, op zijn eigen tempo. Ik kon me altijd heel slecht voelen als iemand met een vergelijkbaar volume sneller kilo’s verloor dan ik.’’

5. Wees niet té streng

Jennifer benadrukt dat je ook weer niet té streng voor jezelf moet zijn. “Dat is onmogelijk om vol te houden. Als het kerst of de verjaardag van je partner is, dan moet je ook van het eten kunnen genieten. De volgende ochtend lukte het dan ook telkens beter om mij te herpakken.”