Is granola een gezond alternatief voor de boterham? En heeft het een positief effect op je energiepeil? Diëtiste Sanne Mouha doorprikt fabels over granola

Granola is volgens velen een gezond ontbijt. Iedereen lijkt er nog altijd van in de ban te zijn: sociale media staan vol met foto’s van ‘granola bowls’. Maar is granola wel gezond? Diëtiste Sanne Mouha testte eerder 12 granola-mixen uit de supermarkt en doorprikt nu feiten en fabels over de hype.

Granola is een gezond alternatief voor de boterham? JA/NEE

Sanne Mouha: “Granola kan een gezond alternatief zijn. Net zoals bij boterhammen is wat je ermee doet dat maakt of het al dan niet een gezonde keuze is. Je kunt van een gezond product iets heel ongezonds maken. Een volkoren boterham is gezond, maar met een dikke laag choco erop is het ongezonde hap. Hetzelfde geldt voor granola: een portie met bijvoorbeeld yoghurt en wat vers fruit is een gezonde keuze, een grote granola smoothie bowl van gemixt fruit, chocolade en karamel is dat niet. Voor een volwassene is een portie van 30 à 60 gram granola voldoende. Hoeveel gram gezond is, hangt af van de samenstelling van je granola en het verzadigingsgevoel. Ideaal combineer je granola met (soja)yoghurt, kefir, (soja) platte kaas, magere melk, halfvolle melk of sojadrank en voeg je nog wat vers fruit toe. Zo heb je een evenwichtig ontbijt met voldoende gezonde vezels (uit de granen, noten en fruit), eiwitten (uit het melk- of sojaproduct), gezonde vetten (uit de noten en zaden), vitaminen (uit de granen, soja- of melkproduct, noten, zaden en fruit) en koolhydraten (uit de granen en fruit). Granola smoothie bowls missen meestal de eiwitten, bevatten te veel snelle suikers (door het gemixt fruit) en zorgen minder snel voor een verzadigingsgevoel. Af en toe een granola smoothie bowl ’s ochtends kan natuurlijk geen kwaad, maar als dagelijks ontbijt raad ik het niet aan.”

Granola is hetzelfde als muesli? NEE

“De basisingrediënten zijn inderdaad doorgaans hetzelfde, maar het bewerkingsproces is helemaal anders. Muesli is doorgaans droge haver met gedroogde vruchten en noten. Granola is een product waar een bakproces aan voorafgaat en eventueel extra suiker en/of vetstoffen worden toegevoegd waardoor het meestal meer calorieën bevat. Qua voedingswaarde van de verschillende ingrediënten maakt het weinig uit of die nu ongebakken of gebakken gegeten worden: er is geen belangrijk verlies van vitaminen en mineralen door het bakproces.”

Een granola waaraan alleen honing is toegevoegd is natuurlijk wel een betere keuze dan eentje met een lange lijst van toegevoegde suikers Sanne Mouha

Granola met honing is gezonder dan gewone granola? JA

“Honing heeft een vergelijkbaar effect op je lichaam als suiker. Voor je lichaam maakt het geen verschil of de suiker uit honing komt of dat het om toegevoegde suikers gaat. Er is wel een smaakverschil. Natuurlijk is de gebruikte hoeveelheid ook belangrijk. Een granola waaraan alleen honing is toegevoegd is natuurlijk wel een betere keuze dan eentje met een lange lijst van toegevoegde suikers. Het lezen van het etiket is dan ook belangrijk omdat suiker vaak gemaskeerd wordt door woorden als fructose, maltose, sucrose, glucosestroop, kokosbloesemsuiker... Granola zonder suiker is echter onmogelijk: haver bevat van nature ook suikers en eventueel toegevoegd gedroogd fruit bevat ook suikers, maar dat zijn niet de suikers die het een ongezond product zouden maken.”

Granola draagt bij tot een gezonde darmflora? JA

“Absoluut! Eén portie granola bevat voldoende vezels om bij te dragen tot een gezonde darmflora.”

Granola als ontbijt heeft een positief effect op je energiepeil gedurende de dag? JA

“Doordat granola vezels bevat, worden de suikers traag vrij gegeven waardoor de energie beter verdeeld wordt, zeker in combinatie met een melk- of sojaproduct. Doordat de suikers trager vrijkomen, blijft je energiepeil stabiel en heb je geen hongergevoel en/of last van een suikerdip. Een granola met melk kun je vergelijken met een volkoren boterham met kaas. Het zorgt dus niet voor een suikerpiek zoals bijvoorbeeld een portie kindercornflakes of witte boterhammen met choco.”

Wie een gezonde granola uit de winkelrekken haalt, kan deze zonder schuldgevoel elke ochtend als ontbijt nemen Sanne Mouha

Industrieel bewerkte granola is een dikmaker? JA/NEE

“Dat hoeft niet per se zo te zijn. Het is niet altijd gezonder omdat je het zelf maakt. Alles hangt af van het recept. Wie een gezonde granola uit de winkelrekken haalt, kan deze zonder schuldgevoel elke ochtend als ontbijt nemen. Een beetje suiker of vetstof is zeker niet nefast voor de gezondheid, daar hoef je je echt niet schuldig om te voelen. Let wel op je portie! Zelfgemaakte granola bevat doorgaans ook wel wat suikers en/of vetten omdat er bijvoorbeeld agavesiroop of kokosolie wordt toegevoegd om tot een crunchy resultaat te komen. Wie echt zonder suiker of olie granola wil maken met alleen maar pure ingrediënten kan dit door de ingrediënten eerst wat vochtig te maken en vervolgens af te bakken in de oven. Maar soms mag je het jezelf ook makkelijk maken en gewoon eens kiezen voor een kant-en-klaar product. Zelf meng ik meng ik vaak mijn granola met muesli of havermout (2 grote eetlepels van elks), zo heb je de brunch, maar niet de calorieën.”

