Is diepvriesfruit even gezond als vers fruit? Voedingsexperte geeft advies en vergelijkt prijzen

Vraag je je ook al eens af of het al dan niet beter is om fruit vers of uit de diepvries te consumeren? Diëtiste Sanne Mouha geeft uitleg en vergelijkt de prijzen van vers en diepvriesfruit in verschillende supermarkten. Nog meer gezond advies voor de lockdown vind je in ’ Mijn thuisblijfgids’

Vers is duurder

Vers fruit kan heel wat duurder zijn dan diepvriesfruit. “Het grootste voordeel van diepvriesfruit is dat men het productiemoment en consumptiemoment loskoppelt van elkaar, wat maakt dat men de producten economischer op de markt kan brengen”, verklaart Nele Cattoor, algemeen secretaris van Vegebe, de beroepsfederatie van de Belgische groenteverwerkende industrie. “Fruit voor de diepvries kan men dus op een natuurlijke manier in het seizoen — zonder gebruik van plastiek, serres, verwarming, belichting... — verwerken. Momenteel zitten we met een seizoensovergang, waardoor er meer lokale vruchten kunnen worden verkocht. Maar het is nog vroeg op het seizoen, waardoor het fruit nog wat duurder is. Tijdens de zomermaanden zal het prijsverschil normaliter veel minder uitgesproken zijn.”

Vers fruit heeft doorgaans ook een hogere prijs omdat je het veel minder lang kunt bewaren én omdat er vooral visueel bepaalde kwaliteitseisen zijn Veerle Van der Sypt (Fresh Trade Belgium)

“De diepvriesmarkt is natuurlijk ook anders georganiseerd”, vult Veerle Van der Sypt, algemeen secretaris van Fresh Trade Belgium, aan. “Hierdoor kunnen vraag en aanbod meer op elkaar afgestemd worden. Voor vers fruit beïnvloedt de marktsituatie meteen de prijs. Als er schaarste is, stijgen de prijzen sneller. Daarnaast heeft vers fruit doorgaans ook een hogere prijs omdat je het veel minder lang kunt bewaren én omdat er vooral visueel bepaalde kwaliteitseisen zijn. Neem nu aardbeien. Die kan je vers in verschillende ‘klassen’ kopen, wat niet in het geval is bij diepvriesproducten. Verse, grote aardbeien kosten doorgaans meer dan kleine, maar voor de verwerking in de diepvriesindustrie wordt er minder rekening gehouden met vorm, natuurlijke kalibers, roodheid... De smaak van de zongerijpte aardbeien blijft wel optimaal bewaard.”

Evenveel vitamines

Of er in bevroren fruit net zoveel vitamines zitten als in verse producten, is recent met een langdurige wetenschappelijke studie onderzocht. “Uit een onderzoek van de University of Georgia is gebleken dat er geen verschil is”, weet diëtiste Sanne Mouha. “De onderzoekers hebben gedurende twee jaar het vitaminegehalte onderzocht van zowel vers fruit, diepvriesproducten als van fruit dat vijf dagen thuis bewaard werd vooraleer het geconsumeerd werd. Uit de resultaten bleek dat er geen verschil in vitaminegehalte is tussen vers fruit en diepvriesproducten én dat er minieme, maar niet-significante verschillen zijn tussen fruit dat thuis enkele dagen bewaard werd en diepvriesproducten. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over het vitaminegehalte. Zowel vers als diepvriesfruit kunnen absoluut in een gezond voedingspatroon.”

In smoothies

“Visueel of qua smaak kan er wel een verschil zijn”, vervolgt Mouha. “Een verse aardbei ziet er anders uit dan een diepgevroren en kan een andere textuur hebben door het vriesproces. Doorgaans consumeer je diepvriesfruit op een andere manier dan vers fruit. Ze zijn bijvoorbeeld ideaal om een smoothie te bereiden of om bij yoghurt te serveren. Vers fruit eet je zo, uit het handje, op. Wel is het belangrijk om dezelfde portie aan te houden: twee à drie stuks — of een handvol vruchten — per dag.”

Rode vruchten kunnen makkelijk ingevroren worden, maar een appel bijvoorbeeld niet Sanne Mouha

“Een groot voordeel van diepvriesfruit is dat je het hele jaar door seizoensgebonden producten kan eten, maar toch zijn niet alle fruitsoorten in de diepvriesafdeling terug te vinden. Rode vruchten kunnen makkelijk ingevroren worden, maar een appel bijvoorbeeld niet. Thuis kan je dus zeker ook in het seizoen vruchten invriezen als je er te veel van zou hebben. Was de vruchten eerst goed en verdeel ze dan in kleine porties.”

“Denk er ook aan dat hoe sneller je fruit invriest, hoe beter de kwaliteit blijft”, zegt Mouha. “Om die ook na het ontdooien te behouden, is het belangrijk om het fruit traag te ontdooien. Fruit dat je zelf hebt ingevroren, kan je acht tot twaalf maanden bewaren. Fruit dat je niet in de diepvriesafdeling vindt maar makkelijk zelf kan invriezen, zijn bananen. Ik vind het het lekkerst om ze in te vriezen als ze al heel rijp zijn. Ideaal om voedselverspilling tegen te gaan. En diepvriesfruit — ook al is het ‘maar’ een banaan — is gewoon makkelijk om altijd in huis te hebben.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Thuiszitten betekent ook meer in de verleiding komen om veel te eten en snoepen en weinig te bewegen. In ‘Mijn Thuisblijfgids’ lees je diverse tips en tricks van experts en journalisten om deze periode (ook mentaal) gezond en met goeie moed te overbruggen.

Lees ook:

Voedingsadvies van ziekenhuisdiëtist Michaël Sels: “Eet méér in plaats van minder” (+)

Expert legt uit hoe je je eetgedrag onder controle krijgt: “Perfecte portie is maar zo groot als een pompelmoes” (+)

Voedingsexperte geeft advies voor gezond lockdowndieet: “Je hoeft niet te overleven op droge pasta en conserven” (+)