Is brood een dikmaker? 3 vragen aan Sandra Bekkari



Sandra Bekkari

22 november 2018

10u48 2 Voeding & Beweging Op 10 december geeft Sandra Bekkari in Kinepolis Antwerpen voor HLN Talks een uiteenzetting over de Sana Methode, een handige leidraad voor een gezond leven. Maar voor het zover is, beantwoordt ze drie pertinente vragen over gezondheid. Is brood een dikmaker? Mogen we nog koolhydraten eten? En k an ik mijn kinderen ook de Sana-eetgewoontes meegeven?

HLN Talks zijn boeiende avonden waarin interessante sprekers je onderdompelen in de dieptes van hun vakgebied, met kennis van zaken en verhalen vanuit hun eigen ervaringen. Stof tot nadenken én napraten dus. Surf naar www.hln.be/talks voor meer info en tickets.

De volgende HLN Talks gaat op 10 december door met Sandra Bekkari: boek hier uw tickets.



Is brood een dikmaker?

Je hoort het meer en meer: brood zou niet al te best voor je zijn. Geheel onwaar is dat niet, maar enige nuance is op z’n plek. De meeste mensen eten inderdaad te veel brood en dan nog vaak die exemplaren met weinig voedingsstoffen en vezels. Daarom kies je best voor minimaal bewerkte, vezelrijke graanproducten. Nog belangrijker is om vaak af te wisselen! Veel mensen eten de ganse dag door hetzelfde: tarwe. Ze eten boterhammen bij het ontbijt, een belegd broodje ’s middags en ’s avonds pasta: teveel is teveel.

Zorg dat de basis van je lunch en avondmaal uit groenten bestaat en eet eens vaker havervlokken bij het ontbijt. Je kan er heel lekkere gerechten mee maken zoals een verse granola of heerlijke havermoutpannenkoekjes. Eet je liever een boterham ’s morgens kies dan eens voor rogge- of speltgraan en ga altijd voor volkoren. Koop je brood ook liever bij een ambachtelijke bakker of in een natuurvoedingswinkel. En pas de hoeveelheid aan volgens je fysieke activiteit.

Mogen we nog koolhydraten eten?

Koolhydraten worden tijdens de spijsvertering omgezet in glucose, noodzakelijk voor het genereren van energie. Ze zijn dus essentieel om goed te functioneren, maar we eten er doorgaans te veel van. Een zeer belangrijke stap naar een gezond eetpatroon is de sterk bewerkte, vezelarme koolhydraten te beperken tot een minimum. Er is niks mis mee om eens een witte pistolet te eten op zondag of witte pasta bij de Italiaan, maar overdrijf er niet mee. Eet ze enkel als extraatje, ze behoren tot de 20%.

Kan ik mijn kinderen ook de Sana-eetgewoontes meegeven?

Ik heb zelf een nieuw samengesteld gezin met twee pluskinderen en mijn eigen dochter. Zij is opgegroeid met die gezonde levenswijze, maar het is niet zo dat ik mijn pluskinderen een eetpatroon opgedrongen heb. Voor kinderen mag je sowieso niet te drastisch te werk gaan, het is beter om geleidelijk aan meer groenten in hun leven te implementeren dan plotsklaps al het snoep te bannen.

Heb je kinderen die te veel snoepen? Dan is het goed om hen hier bewust mee te leren omgaan. Stel bijvoorbeeld een koekentrommel samen voor een week. Ze moeten hier dan zelf mee zien rond te komen. Is de trommel leeg na twee dagen? Wees dan consequent en vul die niet opnieuw aan.

Tenslotte doe je dat ook niet met zakgeld wanneer de onderkant van de spaarpot bereikt is. Dat werkt veel beter dan hen gewoon iets te verbieden. Ik vind het geen goede trend om kinderen koolhydraatarm te laten eten. Het is belangrijk dat ze leren kiezen voor kwalitatieve koolhydraten (zoals volle rijst, aardappeltjes in de schil, volkoren speltbrood…) en meer groenten eten bij hun maaltijd, maar met enkel groenten en een stukje vis of vlees hebben kinderen niet voldoende.