Hoe heilzaam is kurkuma echt? Marco Visser

01 maart 2019

14u15

Bron: Trouw 0 Voeding & Beweging De genezende kracht van kurkuma, ook geelwortel genoemd, zou zo veelbelovend zijn dat op termijn zelfs kanker en alzheimer te genezen zouden zijn, zo is te lezen op websites over voeding en gezondheid. Maar als iets te mooi klinkt om waar te zijn, is het dat meestal ook.

Kurkuma is een poeder voor Aziatische gerechten dat is te vinden in elke supermarkt. Het kruidenmengsel komt van de geelwortel, de curcuma longa. Deze wortel bevat de stof curcumine. Dat is een molecuul dat zich bindt aan eiwitten die wetenschappers in verband brengen met allerlei ziektes. Dat kan het beginpunt zijn voor een geneesmiddel, maar curcumine houdt wetenschappers voor de gek, zo staat in een omvangrijk onderzoek uit 2017 naar de stof dat onder meer is gepubliceerd in toonaangevende tijdschrift Nature. Curcumine bindt zich namelijk niet aan de eiwitten, het doet alsof.

