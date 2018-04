Heel de VS krijgt waarschuwing Romeinse sla weg te gooien, vrees voor grootschalige E. coli-besmetting TT

21 april 2018

11u00

Bron: The Independent 0 Voeding & Beweging Als je niet weet waar je pas gekochte krop Romeinse sla geteeld is, gooi je hem beter weg. Die duidelijke waarschuwing stuurt het Amerikaanse Center for Disease Control (CDC) uit naar heel de Verenigde Staten. Tientallen mensen in zestien staten hebben al een infectie opgelopen door de E. coli-bacterie.

De verspreiding van de bacterie, die een ernstige buikinfectie kan veroorzaken, begon in de staat Arizona in het zuidwesten van de VS. In eerste instantie kregen enkel inwoners van die staat de raad gekochte sla weg te gooien, maar de paniek sloeg pas echt toe toen ook mensen in Alaska ziek werden. Alaska ligt vierduizend kilometer van Arizona verwijderd.

In totaal zijn zestien staten over heel het land getroffen, gaande van de West- tot de Oostkust. Tenzij consumenten zeker weten dat hun sla niet in Arizona is gekweekt, kunnen ze dan ook beter geen risico nemen en er niet meer van eten, waarschuwt de CDC. Ook zakjes Romeinse sla en gemengde sla waar mogelijk Romeinse sla in zit kunnen een risico vormen.

Meer over Arizona

CDC

Alaska

gezondheid