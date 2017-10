Fietsen als remedie tegen rugpijn: "Fietsen maakt gezonder en laat je langer leven" Sophie Vereycken

13u02 23 thinkstock Voeding & Beweging Van de file naar je bureau, terug naar de auto om uiteindelijk na een lange dag in de zetel te ploffen: we bewegen veel te weinig, en dat is slecht voor onze rug. Gemiddeld zitten we 75 procent van de dag, en laat inactiviteit nu net een cruciale oorzaak zijn van rugpijn. Hoog tijd om daar iets aan te doen, vinden de Belgische chiropractors, en dus riepen ze de week van de rug in het leven.

Bewegen is en blijft één van de belangrijkste manieren om rugproblemen te vermijden. En toch is maar liefst 1 op de 4 volwassenen niet actief genoeg. Niet verwonderlijk dat Belgische chiropractors ervoor pleiten om eens wat vaker op de fiets te stappen.

Iedereen op de fiets

Een recent onderzoek bij meer dan 200.000 Britten heeft aangetoond dat fietsen mensen gezonder maakt en langer laat leven. En ook in België wordt de fiets steeds populairder. "Bovendien is fietsen tijdens het woon-werkverkeer een ideale manier om toch aan je dagelijkse hoeveelheid beweging te komen", aldus Bart Vandendries, voorzitter van de Belgische Vereniging van Chiropractors (BVC).

Fietsen is niet alleen goed voor de rug, maar ook voor je hart, longen, gewicht en Het is dan ook niet voor niets een onderdeel van revalidatieprogramma's. Wil je zelf wat vaker op de fiets stappen? Dit zijn tips van de chiropractors:

1. Luister naar je lichaam en bouw het fietsen langzaam op. Word geen overmoedige kilometervreter, maar neem gerust pauze tussendoor voor een welverdiend terrasje.



2. Neem voldoende water mee als je vertrekt voor een langere fietstocht. Zo hou je de vochtbalans in je lichaam op peil.



3. Gebruik je een E-Bike? Dat mag, maar blijf letten op je houding. Rijd niet te snel, zo hou je steeds voldoende controle.



4. Gebruik je versnellingen en fiets op een zo hoog mogelijke trapfrequentie (dat betekent: een lichte versnelling). 90 omwentelingen per minuut is ideaal. Hoe lager de trapfrequentie, hoe vermoeiender voor de lage rug.



5. Heb je lage rugpijn? Meestal kan je dan gerust blijven doorfietsen, op voorwaarde dat je makkelijk op en af je fiets kan en dat het fietsen zelf geen extra pijn geeft.

Wat als je pijn voelt tijdens het fietsen?



* in de rug : staat je zadel wel horizontaal? Of misschien staat je stuur te ver of te laag, of zit je te bol met je onderrug. Vergeet zeker niet te stretchen tijdens je fietspauze.



* in het zitvlak : is je zadel breed genoeg? Heb je last van zadelpijn?

- draag een fietsbroek onder je gewone kledij

- ga vaak korte afstanden fietsen om te wennen aan het zadel

- 'verzet' je tijdens het fietsen

- vrouwen hebben meestal een breder zadel nodig dan mannen



* in de handen : het kan dat je stuur te laag staat of je zadel naar voren is gekanteld. Of misschien zit je te ver voorover geleund waardoor je te hard op je polsen steunt. Schud je handen los tijdens het fietsen of draag fietshandschoenen met een kussentje.



* i n de nek en schouders : wellicht staat je stuur te laag of te ver naar voren. Beweeg lichtjes je nek tijdens het fietsen.