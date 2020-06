Drinkbaar Amsterdams grachtenwater te koop voor 39 euro per fles JOBR

03 juni 2020

12u33

Bron: AD 0 Voeding & Beweging Het water in de Amsterdamse grachten is de afgelopen tijd dan wel schoner dan ooit, drinkbaar is het nog niet. Toch kan je vanaf nu drinkbaar grachtenwater kopen. Het is een promotiestunt van de waterfilterfabrikant Aquablu. Een fles Amsterdams grachtenwater kost 39 euro.

“Water vol met mineralen en Amsterdamse spirit, zonder vervuiling.” Zo kondigt Aquablu het product aan. Het bedrijf dat zich voorheen vooral op waterzuiveringssystemen in Oost-Afrika richtte, heeft als promotiestunt vijftig liter water uit de Amsterdamse grachten gepompt en gebotteld. “We willen laten zien dat water uit elke zoetwaterbron drinkwater kan zijn, en dat het stom is om water in plastic flessen van ver te importeren”, legt brand manager Liselotte van der Lugt uit. Met een zuiveringsapparaat in een sloep voer Aquablu dinsdag door de grachten. Ter plekke tapten ze 50 flessen grachtwater en deelden glazen water uit aan voorbijgangers.

Dode dieren

Aan het water is niets vreemds te zien. Volgens voorbijgangers smaakt het “gewoon normaal, lekker” en is het tamelijk zacht. “Het systeem zuivert alles: dode dieren, fietsen en zelfs urine”, vertelt Van der Lugt. “96 sensoren checken de kwaliteit van het water. Als er een ding niet goed is, komt er geen water uit het kraantje. Ook bacteriën, virussen, hormonen en lood worden uit het water gefilterd.”

Het grachtenwater is in beperkte oplage te koop voor 39 euro per fles via de website van Aquablu.

