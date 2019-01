Doe vanaf vrijdag mee: 21 dagen gezond Redactie

10 januari 2019

11u24 0 Voeding & Beweging We hebben het elkaar -én vaak ook onszelf- het vaakst gewenst de voorbije dagen: een gezond 2019. Maar ondanks al die wensen stranden goede voornemens om wat gezonder te eten, een paar kilo’s te verliezen of wat meer water te drinken, vaak al in die eerste weken.

HLN zorgt ervoor dat dat dit jaar niet zo hoeft te zijn. Doe vanaf vrijdag mee aan “21 dagen gezond”. Diëtiste Sanne Mouha -onder andere bekend van het één-programma “Over Eten”- toont hoe “gezond” helemaal niet lastig of duur hoeft te zijn. Elke dag krijg je van haar praktische tips: hoe je guilty pleasures (pizza!!!) ook in een gezonde versie kan klaarmaken, superfoods van bij ons, waarom je geen honger hoeft te hebben als je gezond wil eten, …

21 dagen gezond heeft dan ook niets met diëten te maken. Want dat hou je vaak toch niet vol. We willen je tonen hoe je van gezond eten een gewoonte kan maken. Volgens experts heb je minstens 21 dagen nodig om zo’n nieuwe gewoonte aan te leren. Schrijf je nu hieronder in voor “21 dagen gezond” en we sturen je elke dag een mail wanneer de nieuwe tips online staan.