Diëtiste legt uit waarom stuk pizza 's morgens beter kan zijn dan ontbijtgranen

03 februari 2018

Bron: The Mirror, The Daily Meal 0 Voeding & Beweging Een Amerikaanse diëtiste doet zich opmerken met een straffe uitspraak over pizza. Chelsey Amer kreeg de vraag van voedingssite The Daily Meal of pizza een gezonder ontbijt kon vormen dan ontbijtgranen. Het antwoord dat pizza inderdaad een "gebalanceerder ontbijt" kon opleveren, deed veel mensen watertanden.

En nee, Amer raadt dus echt niet aan om 's morgens in de pizza te vliegen. Haar uitspraak zegt misschien minder over pizza dan over ontbijtgranen, die erg veel suiker kunnen bevatten. Want hoewel een pizzapunt veel calorieën bevat, voert ze aan dat er mogelijk meer eiwitten inzitten, dat hij kan belegd zijn met verse ingrediënten en dat hij minder suiker kan bevatten. Ontbijtgranen daarentegen kunnen de bloedsuikerspiegel laten crashen en bevatten weinig eiwitten.

Dips en boosts

"Het kan je verbazen dat een gemiddelde pizzaslice en een kom ontbijtgranen met volle melk bijna evenveel calorieën bevatten. Maar pizza bevat een grotere dosis proteïnen, die je voldaan houden en verzadigd doorheen de voormiddag. Bovendien bevat een punt pizza meer vet en veel minder suiker dan de meeste koude ontbijtgranen, zodat je geen vroege suikerdip ervaart."

"Mij zal je doorgaans niet bepaald van pizza noch ontbijtgranen zien smullen als ontbijt", zegt ze nog. "Je zal me zien gaan voor een maaltijd met veel vezels en eiwitten. Die winnende combinatie houdt je voldaan, voorkomt een bloedsuikerpiek, geeft je metabolisme een boost en verhoogt de verzadiging."

Een onderzoek in 2016 toonde aan dat een grote kom Kellogg's Frosties negen theelepels suiker kan bevatte, hetzelfde als een frisdrank. Test-Aankoop nam enkele maanden geleden nog 320 verschillende soorten ontbijtgranen aan de telefoon. Slechts 109 van de geanalyseerde ontbijtgranen behaalden een Nutriscore van A of B, de anderen bleven steken op C, D en E. Vooral havermout, havervlokken, granola en muesli met weinig of gezonde toevoegingen vallen onder de gezonde lijst.

Onder de ongezonde varianten vinden we onder meer gesuikerde cornflakes, maar ook veel krokante ‘crunchy’ mueslivarianten met extraatjes zoals chocolade of karamel. Ontbijtgranen die zich specifiek op kinderen richten, zijn doorgaans suikerbommen: meer dan 80 procent van de kinderproducten uit de selectie van Test Aankoop bevatte veel te veel suiker. Eén product krijgt een E als score: de extra crunchy muesli Milk Chocolate van Kellogg’s.