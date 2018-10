Deze sterrenkok wil ziekenhuisvoedsel aanpakken, zodat ook patiënten lekker kunnen eten Dijlan Van Vlimmeren

22 oktober 2018

13u18

Bron: AD 1 Voeding & Beweging De Nederlandse sterrenkok Michael van ‘t Hoff heeft een nieuwe missie gevonden: mensen wier smaak door ziekte is verdwenen weer laten genieten van hun maaltijd.

Eten moet een feestje zijn, vindt Michael van ‘t Hoff (36), gespecialiseerd kok uit Ridderkerk. Maar een feestje, dat is het niet voor iedereen. Eten is voor sommigen een kwelling. Misselijkheid is een veelvoorkomend bijverschijnsel bij kanker en andere ernstige ziektes en aandoeningen. Als gevolg van chemotherapie kan de smaak bovendien veranderen, of zelfs wegvallen waardoor de eetlust is verdwenen.

