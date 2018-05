Binnenkort geen reclame voor junkfood meer op Londens openbaar vervoer? bvb

11 mei 2018

10u23

Bron: Belga 0 Voeding & Beweging De Londense burgemeester Sadiq Khan wil alle reclame voor junkfood verbieden in het openbaar vervoer van de Britse hoofdstad. Hij wil zo de 'tikkende tijdbom van obesitas bij kinderen' bekampen.

Als het voorstel wordt goedgekeurd, dan zal er geen reclame voor ongezonde voeding meer mogelijk zijn in de Londense metro, op bussen en treinen of in bushokjes. "Ik wil de beïnvloeding en druk op gezinnen om te kiezen voor ongezonde voeding verminderen", aldus Khan. Hij wil ook de opening van nieuwe fastfoodrestaurants binnen een straal van 400 meter van scholen verbieden.

Veertig procent van de 10- en 11-jarigen in Londen kampt met overgewicht of obesitas. Vooral kinderen uit armere buurten worden meer dan anderen getroffen door overgewicht.

Burgemeester Khan krijgt alvast steun van specialisten. De Britse federatie van kinderartsen noemt reclame één van de belangrijkste oorzaken van de toename van obesitas bij kinderen. Londen volgt daarmee het voorbeeld van Amsterdam, dat sinds dit jaar geen reclame gericht op jongeren voor ongezond voedsel meer toelaat in de metro.