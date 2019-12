Belg koopt steeds minder kilocalorieën HAA

02 december 2019

16u47

Het aantal verkochte kilocalorieën in Belgische winkels is sinds 2012 al met zowat 4 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie. Fevia verwacht dat daarmee de doelstelling van de voedingsindustrie om de energie-inname van de Belgen met 5 procent te verminderen tegen eind 2020, zal worden gehaald.

Fevia ging in 2012 samen met handelsfederatie Comeos en de overheid het 'Convenant Evenwichtige Voeding' aan. Dat is een engagement om de energie-inname van de Belgische consument met 5 procent te verminderen tegen 2020. Volgens de Voedselconsumptiepeiling bedroeg de gemiddelde energie-inname in 2012 in België 2.149 kilocalorieën per dag. Een reductie van 5 procent komt dan neer op ruim 107 kilocalorieën.

Meer vezels en vitaminen

Uit cijfers van Euromonitor blijkt volgens Fevia dat het aantal dagelijks aangekochte kilocalorieën in Belgische winkels eind 2018 alvast met 96 kilocalorieën was gedaald ten opzichte van 2012. "Dat is gelukt door minder zout, suiker en vet, en meer vezels en vitaminen te gebruiken in onze producten", legt Fevia-CEO Bart Buysse uit. Daarnaast werd ingezet op kleinere portiegroottes en sensibilisering.

Zekerheid of de daling van het aantal aangekochte kilocalorieën zich doorzet in de eigenlijke consumptie, is er nog niet. Daar zal een nieuwe voedselconsumptiepeiling meer duidelijkheid over moeten scheppen. Maar Fevia heeft er alvast een goed oog op. "Op basis van de recente cijfers zien we dat we het engagement gemakkelijk gaan halen", aldus Buysse.

Fevia wil zich ook na 2020 blijven inzetten, klinkt het. Daarbij denkt de federatie met name aan de focus op meer vezels en volkorengranen in voeding.

Gezonde keuze

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) reageert alvast tevreden. "Minder suikers, minder vetten en meer vezels: de samenstelling van de voedingsmiddelen in onze winkelrekken wordt steeds evenwichtiger. Dat is zeer goed nieuws", zegt ze. "Maar het mag geen eindpunt zijn. De volgende minister van Volksgezondheid moet hier samen met de voedingssector op voortbouwen en zo de gezonde keuze nog makkelijker maken voor de consument.”

De minister wijst daarbij onder meer op de Nutri-Score. Die score bepaalt aan de hand van 5 kleuren en 5 letters wat de voedingswaarde van een product is.