Beetje teveel koffie gedronken? Zo kom je weer van dat trillerige gevoel af Valérie Wauters

01 september 2018

13u55

Bron: Womens Health 0 Voeding & Beweging Een tasje bij het opstaan en eentje tijdens de voormiddag om écht wakker te worden. Eentje bij de lunch, en misschien nog eentje bij het dessert. Het is makkelijk om een overdosis cafeïne binnen te krijgen. Maar wat doe je nu juist als je staat te trillen door een overdosis van het zwarte goud?

Cafeïne stimuleert het centrale zenuwstelsel, waardoor je je wakkerder en alerter zult voelen. Het zorgt er daarnaast ook voor dat er adrenaline wordt losgelaten in je bloedstroom, waardoor je hartslag de hoogte in wordt gejaagd. Wie echter meer van het goedje drinkt dan goed is zal al snel de neveneffecten voelen. Denk: hyper-alertheid en een angstig gevoel. Misschien sta je er zelfs wel van te trillen op je benen.

Het is dan ook geen wonder dat er iets bestaat als een overdosis cafeïne. Hoewel ieders tolerantieniveau zal verschillen is het aan te raden om dagelijks niet meer dan 400 milligram cafeïne binnen te krijgen. Dat komt ongeveer overeen met 4 à 5 koppen koffie per dag. Let er wel op dat ook andere voedingsmiddelen cafeïne kunnen bevatten, en je misschien sneller aan je maximum zit dan gedacht.

Teveel gedronken

Toch teveel koffie gedronken? Het slechte nieuws is dat het tot negen en een half uur kan duren voor het cafeïneniveau in je bloed gehalveerd wordt. Gelukkig zijn er enkele dingen die je kunt doen om de bijwerkingen tegen te gaan. Eerst en vooral kan je beginnen met voldoende water te drinken. Water zorgt er voor dat je lichaam de cafeïne makkelijker weer kan afvoeren. Ook in beweging blijven kan daarbij helpen.

Voeding rijk aan kalium en magnesium eten kan ook zinvol zijn. Cafeïne drinken zorgt er namelijk voor dat het niveau van kalium en magnesium in je bloed zakt, waardoor je gaat trillen. Door het terug aan te vullen ga je dat neveneffect tegen.

Overdosis?

Een echte overdosis cafeïne binnenkrijgen is veel minder gebruikelijk dan gewoon een beetje teveel van het goedje gedronken hebben. Wanneer je volgende bijwerkingen ervaart is het echter aangeraden om naar de dokter te gaan.

- moeilijkheden bij het ademhalen£

- een verward gevoel

- pijn op de borstkas

- braken

- snelle, onregelmatige hartslag

- stuiptrekkingen