5 feiten over wijn die elke liefhebber moet weten Valérie Wauters

23 augustus 2018

18u03

Rijkt jouw wijnkennis niet verder dan wit, rood of rosé? En weet je met een beetje goede wil ook wat een droge wijn nu juist is? Dan zijn deze vijf wijnfeitjes ongetwijfeld iets voor jou!

Witte wijn komt niet noodzakelijk van witte druiven, en omgekeerd

Zowel witte als rode wijn kan gemaakt worden van witte en blauwe druiven. Het sap van een druif is immers altijd transparant. Het kleurverschil dat de drank uiteindelijk krijgt is te danken aan de velletjes van de druif, die gedurende een lange periode in het sap gedrenkt worden (bij rode wijn), of helemaal niet (bij witte wijn).

De oorsprong van de druif bepaalt de smaak van de wijn

Weet je niet goed welke wijn te kiezen op de menukaart van het restaurant? Dan is het misschien een idee om een blik te werpen op de herkomst van de wijnen in kwestie. Als gouden regel geldt: wijnen die uit een warme regio komen hebben meestal een vollere body, een hoger alcoholgehalte en zijn fruitig en aromatisch van smaak. Wijnen uit een koudere regio hebben een lichtere body, een lager alcoholpercentage en zijn meestal scherp van smaak.

De zogenaamde body van een wijn smaak je in je mond

Weet je niet goed waarover kenners het hebben als ze het over de ‘body’ van een glas wijn hebben? Wel, dan refereren ze naar het alcohol en/of suikergehalte van de drank. Een wijn met een lichte body bevat minder dan 12,5% alcohol en heeft de textuur van magere melk in je mond. Een wijn met een medium body bevat 12,5% tot 13,5% alcohol en heeft de textuur van volle melk in je mond. Een wijn met een stevige body bevat meer dan 13,5% alcohol en heeft de textuur van room in je mond.

Een wijn met een draaidop is noodzakelijk inferieur aan een wijn met een kurk

De kwaliteit van een wijn en de verpakking ervan zijn niet altijd in overeenstemming. De keuze voor een draaidop of een kurk hangt in de meeste gevallen gewoon af van de voorkeur van de producent. Wijnen gemaakt voor een jonger publiek hebben vaak een draaidop om hun karakteristieke smaak beter te bewaren. Kurk laat immers zuurstof door, waardoor de wijn sneller veroudert.

De kelner is niet gierig als hij je glas maar voor de helft vult

Een standaardhoeveelheid wijn is 150 milliliter, wat in de meeste gevallen wil zeggen dat je wijnglas maar voor de helft wordt gevuld. De extra ruimte in je glas zorgt ervoor dat je je wijn nog in je glas kan laten dansen en optimaal van het aroma kunt genieten.