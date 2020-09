“Sapjeskuur is echt geen boost voor de gezondheid en het ‘detox-gehalte’ is quatsch”

In een jaar tijd groeide het sapjesbedrijf Bikinibody van Jill Cnudde — nu te zien in ‘Jonge Wolven’ op VTM2 — uit tot een miljoenenbusiness. Via haar webshop verkoopt ze kant-en-klare detox-sapjes waarmee je in drie dagen tijd je lichaam zou ontgiften en overtollige kilo’s zou wegwerken. Maar kan je je lichaam detoxen met sapjes? En is het wel gezond om alleen maar sapjes te drinken? Onze diëtiste Sanne Mouha geeft uitleg de gezondheid van detox-sapjeskuren.

Omdat Jill Cnudde zelf wat kilootjes kwijt wilde maar geen zin had in een dieet, begon ze te experimenteren met sapjes op basis van groenten en fruit om de ideale combinatie te vinden voor vetverbranding en ontgifting. Die experimenten leidden al snel tot een heus sapjesbedrijf dat kant-en-klare pakketten verkoopt om je lichaam in maximaal drie dagen tijd te detoxen. Op haar website omschrijft ze het zo: “Mijn detox: zes pure sapjes per dag, drie dagen geen vaste voeding en ik voelde me super energiek, mijn huid glansde en ik had een maatje minder.” Praktisch komt het erop neer dat klanten een bestelling plaatsen van 6 flessen van 500 ml sap (80% groenten en 20% fruit) per detox-dag. Je kan voor één, twee of drie dagen de sapkuur bestellen.

Maar kan je je lijf nu echt in drie dagen tijd reinigen met enkel en alleen sapjes? “Het is onzin dat we ons lichaam zouden moeten ontgiften”, zegt diëtiste Sanne Mouha. “Onze lever en nieren doen dat permanent. Ons lichaam heeft geen extra’s nodig om ‘giftige stoffen’ te verwijderen. Onze lever maakt giftige stoffen onschadelijk en scheidt die uit via de stoelgang. Of langs de nieren via de urine.”

Vrezen voor een hongergevoel hoeft wellicht niet, want zes flesjes per dag van telkens 500 gram is best wel veel om je maag te vullen Sanne Mouha

Dat je een bepaald resultaat zult waarnemen na drie dagen alleen maar sapjes te drinken, dat ontkent Mouha dan weer niet. “Je calorie-inname wordt met het drinken van alleen maar deze sapjes beperkt tot ongeveer 1.400 kcal per dag. Gemiddeld raden we zo’n 1.800 à 2.000 kcal per dag aan voor een volwassene. Wie 400 à 600 kcal per dag minder eet, valt dus af. Al zal dit de eerste dagen vooral vocht zijn, waardoor je geen blijvend resultaat kan verwachten van zo’n kuur. Vrezen voor een hongergevoel hoeft wellicht niet, want zes flesjes per dag van telkens 500 gram is best wel veel om je maag te vullen. Zelf zou ik het niet kunnen, gewoonweg omdat ik het knabbelen zou missen. Algemeen kun je stellen dat het voor je maag geen probleem is om alleen maar vloeistoffen binnen te krijgen, maar in één keer zo’n grote hoeveelheid groenten- en fruitsap kan je maag in de problemen brengen. Mensen die makkelijk last hebben van het zuur of reflux zou ik deze kuur sowieso afraden.”

Variatie

Toch kun je deze sapjeskuur absoluut geen gezond en evenwichtig voedingspatroon noemen. “Als je dit per se wil doen, is het belangrijk om het maximaal drie dagen te doen. Wie langdurig een sapjeskuur volgt, creëert een tekort aan voedingstoffen zoals vitaminen, eiwitten en vetten. Groenten en fruit zijn zeker gezond, maar te veel van hetzelfde is nooit goed. Variatie is het sleutelwoord. Ook verse sapjes bevatten té veel suikers en te weinig vezels. Als je een duwtje in de rug nodig hebt, is een eenmalige kuur natuurlijk geen probleem. Op voorwaarde dat je het sapjesdieet ziet als een springplank naar een echt gebalanceerd, gevarieerd, gezond voedingspatroon met ook voeding om op te knabbelen.”

Wie gezondheidsproblemen of chronische aandoeningen heeft, begint hier beter niet aan zonder eerst advies in te winnen van een diëtiste of arts Sanne Mouha

“Ik hoorde Jill in het programma zeggen dat zelfs mensen die chemobehandelingen ondergaan sapjeskuren bestellen om zich energieker te voelen. Dat je meer energie hebt, kan wel. Maar wie gezondheidsproblemen of chronische aandoeningen heeft, begint hier beter niet aan zonder eerst advies in te winnen van een diëtiste of arts. Een sapjeskuur is echt geen boost voor de gezondheid en het ‘detox-gehalte’ is quatsch. Jill geeft aan dat de sapjes vijf dagen goed blijven, maar je consumeert ze toch het best meteen na bereiding om te vermijden dat de vitaminen en mineralen verloren zouden gaan. Sapjes bewaren in een doorzichtige verpakking is ook al geen goed idee, dit komt het vitaminegehalte niet ten goede.”

Buiten koolhydraten bevatten deze sapjes weinig voedingsstoffen. De helft van de aangeleverde koolhydraten zijn ‘snelle suikers’, het type dat we liever zo weinig mogelijk in onze voeding hebben Sanne Mouha

“Veel snelle suikers, zout en natrium”

Wat vindt Sanne Mouha van de Bikinibody-sapjes? “Buiten koolhydraten bevatten deze sapjes weinig voedingsstoffen. De helft van de aangeleverde koolhydraten zijn ‘snelle suikers’, het type dat we liever zo weinig mogelijk in onze voeding hebben. Al kun je dat niet voorkomen, want suikers zitten van nature in groenten en fruit. Ook qua zout en natrium overschrijd je ruim de dagelijkse aanbevolen hoeveelheden. Voor bepaalde groepen mensen, zoals diegene met een hoge bloeddruk of overgewicht, is een teveel aan zout en natrium risicovol voor hun gezondheid. Deze sapjeskuur zou ik zeker niet aanbevelen bij mensen met gezondsheidsproblemen. Ik zou zo’n sapjeskuur nooit voorstellen, maar eventueel kan het als duwtje in de rug gebruikt worden om aan een evenwichtiger en gezonder voedingspatroon te werken.”



