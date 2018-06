"Elke vrouw moet zich comfortabel genoeg voelen om tijdens het lopen haar t-shirt uit te trekken" Rennen in je sport-bh voor body positivity IB

25 juni 2018

02u20

Bron: Twitter, She Can and She Did 0 Voeding & Beweging Over de hele wereld hebben vandaag vrouwen én een enkele man hun dagelijkse loopje gedaan in hun sport-bh. Het was vandaag namelijk #globalsportsbrasquadday, een dag waarop sportende vrouwen massaal hun t-shirt thuis lieten en gekleed in een sport-bh zich op de baan waagden.

De dag werd twee jaar geleden in het leven geroepen door hardloopster Kelly Roberts, die zich - hoeveel marathons ze ook liep en hoeveel persoonlijke records ze ook brak - onzeker bleef voelen over haar eigen lichaam, dat er niet uitzag als dat van een typische 'fitgirl': slank en gespierd. "Ik was aan een hardloopsessie bezig en al na anderhalve kilometer was ik al aan het koken van de hitte", herinnert ze zich het moment dat ze na jaren éindelijk haar t-shirt in het openbaar uit durfde te trekken.

Let's talk about this because it's a bit moment for me. Bye Bye Insecurities, Bring On The Sports Bra. LADIES, can we ditch our shirts and finally show the world that strength doesn't look a certain way? Join me! Welcome to the #SportsBraSquad 💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽#RunSelfieRepeat Een foto die is geplaatst door null (@kellykkroberts) op 27 jun 2016 om 17:22 CEST

Openbaring

"Ik zette me schrap: elk moment verwachtte ik commentaar over mijn lichaam", vertelt Kelly. "Dat ik niet mooi genoeg was om in m'n sportbh te lopen, te dik, niet gespierd genoeg..." Maar tot haar verbazing gebeurde dat niet. De vrouw rende 'sans shirt' vijftien mijl van Brooklyn naar Manhattan in New York zonder ook maar één keer raar aangekeken te worden of commentaar te krijgen. "Ik kon het niet geloven. Ik voelde me niet alleen een stuk koeler, het voelde ook alsof er letterlijk een gewicht van mijn schouders was gehaald", zegt de vrouw.

Die ontdekking bleek een openbaring voor Kelly, die het vanaf dat moment haar missie maakte om 'body positivity' te promoten onder (sportende) vrouwen. "Ik besefte dat ik zelf mijn grootste critica was. Ik was de enige persoon die mezelf vertelde dat ik niet sterk genoeg was om comfortabel zónder shirt door de zomermaanden te rennen."

Zelfvertrouwen

"De #sportsbrasquad is er niet alleen om vrouwen van alle vormen en maten aan te moedigen om hun eigen kracht te omarmen zodat ze tijdens de hete zomermaanden wat extra comfort kunnen vinden tijdens het sporten, maar het is ook bedoeld om te herdefiniëren hoe die 'kracht' er dan uitziet: dat is dus niet alleen slank en gespierd."

Sinds ze #sportsbrasquad heeft opgericht, is Kelly blij om te merken dat ze steeds meer vrouwen die qua vormen niet aan het standaardideaal voldoen, tijdens hete dagen te zien sporten in hun sport-bh.

Happy Global #SportsBraSquad Day to all of the female-identifying athletes and allies out there. Just like in this relay handoff with Jenny last spring, women succeed when we work together, lift each other up, and celebrate each other. pic.twitter.com/YeZ3wp4itP Melanie Fineman(@ mnfineman) link

5km in the pouring rain for #GlobalSportsbraSquadDay with @phierce4thought! Also Day 24 of the #flygirl30daychallenge @flygirlco #womenempoweringwomen #badassladygang #MomoOnTheGo pic.twitter.com/7hYtzFReqo Melissa D // RMT(@ MelissaD_RMT) link

Ook een enkele man die de actie wil steunen, deed mee en trok een sport-bh aan:

Hosting a Global #sportsbrasquad Day event. Guys are showing up in solidarity for body positivity. How badass! @KellyKKRoberts pic.twitter.com/0IwxrJTbRR Tanya(@ drtyellowshorts) link

Birmingham showing the world #thisiswhatstrenghlookslike on Global #SportsBraSquad Day! @KellyKKRoberts @THETRAKSHAK pic.twitter.com/lxs40Gxr0k Tanya(@ drtyellowshorts) link

I need to learn some PR skills. 2nd year in a row that my Global Sports Bra Squad meetup is just me. (Shrug). I'm doing it anyway.#globalsportsbrasquadday #thisiswhatstrengthlookslike Taunya Barrera(@ taunyabee) link