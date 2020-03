Vlamingen die meer willen bewegen tijdens coronacrisis kunnen voordelig een coach inschakelen Nele Annemans

31 maart 2020

15u58 0 Fit & Gezond Vlamingen die tijdens de coronacrisis fysiek en mentaal sterk willen blijven maar niet goed weten hoe ze dat moeten volhouden, kunnen vanaf nu een coach inschakelen. Het Vlaams Instituut Gezond Leven en Domus Medica hebben er namelijk voor gezorgd dat de laagdrempelige coaching via het project Bewegen Op Verwijzing kan blijven doorgaan. Dat zullen ze doen via videobellen, én er is tijdelijk geen verwijsbrief nodig van de huisarts. Wel blijft de afstemming tussen arts en coach behouden.

Normaal kunnen Vlamingen alleen terecht bij een Bewegen Op Verwijzing-coach via een verwijzing van de huisarts. Maar omdat huisartsen zich in volle coronacrisis focussen op urgente zaken, zet Gezond Leven in samenspraak met Domus Medica en het Agentschap Zorg en Gezondheid die verwijsbrief tijdelijk on hold.

Stafmedewerker Luc Lipkens van Gezond Leven: “Alle mensen die niet genoeg bewegen of te lang stilzitten, kunnen ook tijdens de coronacrisis rechtstreeks een speciaal opgeleide coach inschakelen. Dat is een unieke kans. De coaches staan klaar om Vlamingen vanop afstand te motiveren, ook in tijden van quarantaine.”

Een Bewegen Op Verwijzing-coach zoekt samen met de deelnemer naar simpele manieren om meer beweging te integreren in hun dagelijkse leven. De coach stelt daarvoor samen met de deelnemer telefonisch een beweegplan op maat op en blijft hem of haar motiveren vanaf de zijlijn.

Meer bewegen is cruciaal in tijden van corona

“Via deze begeleiding kunnen heel wat fysiek inactieve en sedentaire Vlamingen op een kwaliteitsvolle manier gemotiveerd worden om meer te bewegen én om dit ook vol te houden na de huidige coronacrisis”, vervolgt Lipkens. “Genoeg bewegen blijft belangrijk voor een goede fysieke en mentale gezondheid. In een periode met minder sociale contacten, grote veranderingen en ongerustheid zal die ondersteuning voor meer beweging deugd doen.”

Bewegen Op Verwijzing is een project van het Vlaams Instituut Gezond Leven, ondersteund door de Vlaamse Logo’s en tal van lokale organisaties. Sinds de opstart in 2017 bracht het al meer dan 4.900 Vlamingen tot een actiever leven en er zijn vandaag 115 Bewegen Op Verwijzing-coaches actief, verspreid over heel Vlaanderen.

Waarom het project zo aanslaat? “Het zet mensen aan om meer te bewegen op een laagdrempelige én persoonlijke manier”, zegt Luc Lipkens. “Het gaat niet om een abonnement in een sportschool, het gaat om het zoeken en vinden van meer beweegmogelijkheden thuis en in de dichte omgeving.”

Uit het pilootproject is gebleken dat 74% van de deelnemers zich beter voelt, 52% beter met problemen om kan en zo’n 41% beter slaapt na deelname aan Bewegen Op Verwijzing. Zulke cijfers maken duidelijk dat beweging goed is op fysiek én mentaal vlak.

Deelnemer Paul Van Namen (51 jaar) verwoordt het zo: “Het gaat niet enkel om prestaties. Mijn coach Dirk houdt ontzettend veel rekening met mij. Dankzij zijn steun heb ik veel meer motivatie om mezelf te overtreffen.”

Aan de slag

Vlamingen die meer willen bewegen, kunnen via bewegenopverwijzing.be contact opnemen met een Bewegen Op Verwijzing-coach in hun buurt, via mail of telefoon. De coach bekijkt telefonisch met de deelnemer of er geen gezondheidsrisico bestaat om te starten, en toetst dit af met de huisarts. Daarop volgt een telefonisch intakegesprek. De coaching zelf gebeurt louter via de telefoon of beeldbellen, net zoals andere dienstverleners dat vandaag noodgedwongen doen, zoals tabakologen. En wie zich zorgen maakt over het kostenplaatje: de coaching wordt grotendeels gefinancierd door de Vlaamse overheid. Wie dus meer wil bewegen en (vanop afstand) een duwtje in de rug kan gebruiken: ‘t is het moment.

