Vlaamse universiteiten zoeken honderden baby's om te achterhalen waarom het ene kind de autisme krijgt en het andere niet Nele Annemans

31 augustus 2019

12u37 0 Fit & Gezond De universiteiten van Gent en Leuven zijn op zoek naar pasgeboren baby’s met een zusje of broertje dat aan een autismespectrumstoornis (ASS) lijdt. Omdat zij een verhoogd risico lopen op autisme, hopen de onderzoekers dat ze diagnose veel sneller kunnen vaststellen bij pasgeborenen.

Waarom krijgt het ene kind wel autisme en het andere niet? En kan je al op zeer jonge leeftijd zien of een kind aan de aandoening zal lijden? Dat zijn de twee hoofdvragen van een nieuw onderzoek naar autisme van de universiteit Gent en Leuven.

Kinderen krijgen immers zelden de diagnose van autisme voor de leeftijd van 3 jaar. Vaak gebeurt dat zelfs veel later, maar volgens onderzoekers is een vroege diagnose erg belangrijk. Die kan immers voor zekerheid zorgen, zowel bij het kind zelf als bij de ouders. Bovendien zou het de ontwikkeling van een kind met ASS bevorderden. “Nu krijgen kinderen de diagnose van autisme zelden voor de leeftijd van 3 jaar, meestal gebeurt dat zelfs pas jaren later”, vertelt professor Gezins- en Orthopedagogiek Ilse Noens (KU Leuven) aan de VRT. “Er kan dan niet tijdig de nodige ondersteuning worden geboden en dat brengt ook veel onzekerheid mee bij zowel de ouders als de kinderen zelf. Er kunnen dan bijkomende problemen ontstaan, zoals gedragsproblemen of psychische problemen. En die willen we voorkomen.”

Daarom willen de universiteiten van Gent en Leuven een grootschalig onderzoek opstarten naar kinderen met broertjes en zusjes die lijden aan de stoornis. Zo zouden ze op termijn een soort van screeningsprotocol en inschattingsmodel ontwikkelen die onder andere pediaters, Kind en Gezin en gespecialiseerde diensten kunnen gebruiken om baby’s door te lichten en door te verwijzen. “Daarmee kan dan de kans op autisme worden bepaald en welke kinderen gebaat zouden zijn bij verder onderzoek”, vertelt Noens.

Specifiek zijn de onderzoekers op zoek naar baby’s onder de 5 maand die een zusje of broertje met autisme hebben. Gemiddeld 10 tot 20% krijgt later de diagnose van ASS. De kindjes zullen op verschillende tijdsstippen testjes moeten doen en dat gedurende 3 jaar. Zo hopen de onderzoekers sneller de diagnose te kunnen stellen.

Momenteel zijn ze nog op zoek naar honderden deelnemers. Meer informatie vind je op www.tiara-onderzoek.be.