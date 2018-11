Vlaamse kleuters bewegen te weinig: dit kunnen ouders doen Delphine Vandenabeele HA

09 november 2018

13u05

Vlaamse kleuters bewegen te weinig en kijken te veel naar een tv of tablet. Negen op de tien halen de internationale richtlijnen niet, zo blijkt uit onderzoek van de UGent. Kleuters zouden maar een uur per dag achter een scherm mogen zitten en drie uur moeten bewegen, maar dat halen ze niet.

Wat kleuters wel goed doen, is slapen. Dat doen ze gemiddeld 11 uur per nacht. Daarmee halen ze de internationale aanbevelen norm.



Eigenlijk zouden kleuters drie uur per dag moeten bewegen. Die richtlijn wordt echter niet gehaald: Vlaamse kleuters bewegen gemiddeld maar 2 uur en 14 minuten. Ouders en leerkrachten kunnen (hun) kinderen zeker stimuleren om meer te bewegen of bijvoorbeeld rechtstaand te puzzelen.

Schermtijd

In het onderzoek werd ook gefocust op de tijd die kinderen voor een scherm doorbrengen. De studie toont dat kleuters gemiddeld 1 uur en 20 minuten per dag naar de televisie kijken of spelletjes spelen op een tablet. De internationale richtlijn beveelt echter aan dat maximum een uur per dag te doen.



Het onderzoek wijst er ook op dat kinderen hun ouders als rolmodel zien en hun gedrag kopiëren. Minder gsm-gebruik in de buurt van kinderen, zou dus ook kunnen helpen om hun schermtijd in te perken.

Gevolgen

Kinderen die met ongezond gedrag te maken hebben op jonge leeftijd, hebben op latere leeftijd ook meer kans op gezondheidsproblemen, zoals hartaandoeningen of het ontwikkelen van overgewicht.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) beseft dat kleuters te weinig bewegen. “Daarom hebben we samen met MOEV (de voormalige Stichting Vlaamse Schoolsport, nvdr.) een educatief pakket voor kleuters uitgewerkt: Oki Doki”, laat de minister weten. “Daarbij kunnen leerkrachten én ouders aan de slag met draakje Doki om op een speelse manier de gezonde school te leren kennen, waar spelen en bewegen belangrijk zijn.”