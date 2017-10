Vlaams onderzoek toont aan: suiker maakt kanker erger rvl

Bron: Belga 0 thinkstock Fit & Gezond Onderzoek van een groep Vlaamse wetenschappers heeft aangetoond dat suiker kankertumoren helpt groeien én agressiever maakt. "Een suikervrij of suikerarm dieet is voor een kankerpatiënt dus geen overbodige luxe", zegt professor Johan Thevelein in Het Nieuwsblad.

De onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), de Vrije Universiteit Brussel en de KU Leuven hebben negen jaar aan de studie gewerkt. Daarbij hebben ze het zogenaamde Warburg-effect verder bestudeerd. "Lang geleden al ontdekte de Duitse biochemicus Otto Warburg dat kankercellen versneld suiker omzetten in melkzuur", leggen onderzoekers Johan Thevelein (VIB-KULeuven), Wim Versées (VIB-VUB) en Veerle Janssens (VUB) uit in Het Nieuwsblad.



"Ze verkiezen eigenlijk suiker te vergisten naar melkzuur bóven te verademen naar koolstofdioxide." En dat is helemaal het tegenovergestelde van gezonde cellen.

Om te achterhalen waarom de kankercellen dat doen, keken de wetenschappers naar de eenvoudigere gistcellen, die het effect ook vertonen. "In de gistcellen ontdekten we hoe bij die omzetting van suiker de molecule fructose 1,6-biofosfaat sterker in de cellen aangemaakt wordt. Die activeert dan weer een proteïne die de cellen op hun beurt doet vermenigvuldigen. Dat mechanisme is daarna in de faculteit geneeskunde in menselijke kankercellen bevestigd", zegt professor Thevelein.



Ook voor kankercellen betekent het dus, dat suiker ze nog sneller doet vermenigvuldigen. De resultaten verschijnen nu in Nature Communications. "Een suikervrij of suikerarm dieet blijkt niet zomaar een hype, maar echt iets om op in te zetten bij kankerpatiënten. Het kan helpen de kanker te overwinnen en de chemotherapie veel effectiever maken", zegt Johan Thevelein.