Vlaams Instituut Gezond Leven maakt gezond koken poepsimpel met nieuwe website

28 januari 2020

Als alternatief voor de wildgroei aan voedingshypes, gezondheidsclaims en kookboeken lanceert het Vlaams Instituut Gezond Leven vandaag een app en website met gezonde recepten.

Worstel jij soms met koelkastresten? Of wil je je eetroutine doorbreken? Met ‘Zeker gezond’ lanceert het Vlaams Instituut Gezond Leven vandaag een website en een app met gezonde recepten, die passen binnen de principes van de omgekeerde voedingsdriehoek.

Weinig rood vlees en boter, veel groenten en fruit: dat zijn de basisprincipes van de eerder genoemde omgekeerde driehoek. Maar hoe begin je daar concreet mee? Zeker gezond verzamelde op de website en in de app maar liefst 1.200 recepten die lekker en gezond zijn, want evenwichtig koken, dat kan iedereen. Voor het verzamelen van de recepten kreeg Het Vlaams Instituut Gezond Leven hulp van Ferm (de uitgever van ‘Ons Kookboek’), ‘Lekker van bij ons’ en EVA vzw (het platform voor vegetariërs). Uit hun aanbod werden tal van recepten afgetoetst aan de voedingsdriehoek. Alleen de recepten die voldeden aan de gezondheidscriteria werden opgenomen in het receptenaanbod van Zeker gezond.

Wel pasta, geen frietjes

Opmerkelijk: koolhydraten worden niet gemeden in de recepten. Ze passen immers binnen de omgekeerde driehoek zij het wel in beperkte mate, en liefst nog in de volkorenvariant. Frietjes daarentegen zul je niet op de site vinden. Ook geen frietjes uit de oven. “We willen mensen geen vals gevoel van gezondheid geven”, zegt Loes Neven van het Vlaams Instituut Gezond Leven daarover in het Nieuwsblad. “Als je frietjes wil eten, doe dat dan maximaal twee keer per maand, en eet de echte.”

Wij namen een kijkje op de site, en konden concluderen dat al dat gezonde eten er ook nog eens bijzonder appetijtelijk uitziet. Recepten als Zoete aardappelcurry met boontjes, Pasta met garnalen en shiitake en Rozijnen en appel-speculaasbroodjes doen bij ons alvast het water in de mond lopen.