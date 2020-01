Visoliesupplementen hebben een positieve invloed op de kwaliteit van sperma LDC

21 januari 2020

11u01 2 Fit & Gezond In natuurwinkels en apotheken gaan visoliecapsules als zoete broodjes over de toonbank. Ze zitten immers bomvol omega 3, en believers beweren dat ze je bloeddruk verbeteren, het risico op hart- en vaatziekten verminderen én helpen tegen ziektes als astma of lupus. Een nieuw onderzoek stelt nu dat het ook gelinkt kan worden aan een betere vruchtbaarheid bij mannen.

Wetenschappers van de Zuid-Deense Universiteit hebben 1.679 mannen onderzocht. Die moesten allemaal een lichamelijk onderzoek ondergaan voor hun militaire dienstplicht. Ze waren gemiddeld 19 jaar oud, en 98 van hen slikten al visoliesupplementen tijdens de 3 maanden voor het onderzoek.

In vergelijking met de mannen die géén visoliecapsules namen, konden de 98 mensen die het wel deden, profiteren van enkele voordelen. Ze hadden meer zaadcellen en - niet onbelangrijk - ook meer gezonde zaadcellen. Het volume van de zaadlozing was groter, net als de teelballen. Ook hun hormonenhuishouding was beter, wat wees op een betere vruchtbaarheid. Het effect was zelfs nog groter als de mannen op meer dan 60 dagen een supplement hadden ingenomen.

Opvallend is dat de onderzoekers ook rekening hadden gehouden met tal van andere factoren. Denk aan leeftijd en alcoholconsumptie, of ze rookten, een dieet volgden en of ze een soa hadden. Die hadden geen enkele impact. Bovendien vonden de wetenschappers ook geen effect bij mannen die andere supplementen namen dan visolie, zoals vitamine C, vitamine D of multivitaminen.

“De link tussen visolie en vruchtbaarheid is al eerder aangetoond”, reageert hoofdauteur en professor Tina Kold Jensen. “Opvallend is dat wij een effect zagen bij jonge, gezonden mannen. Eet je niet veel vis? Dan kan het sowieso geen kwaad om visoliesupplementen te nemen."

Must?

Of het ook echt een must is, kan nog niet gezegd worden. In dit geval gaat het immers om een observationele studie. Op basis daarvan kan je niet besluiten dat het een het ander veroorzaakt. Met andere woorden: het is niet 100% zeker dat de visoliesupplementen de vruchtbaarheid bij mannen vergroten. Om dat na te gaan, is meer onderzoek nodig.