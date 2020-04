Virale Baby Shark-hit komt met nieuwe video die kinderen helpt hun handen juist te wassen Nele Annemans

01 april 2020

12u28 16 Fit & Gezond Voor ouders met kleine telgen in huis was het vorig jaar de nagel aan hun doodskist; alleen nog maar het horen van de titel was al voldoende om het deuntje van de kleuterhit Baby Shark weer voor uren in hun hoofd te hebben. Nu hebben de makers een nieuwe versie uitgebracht. Deze keer met een iets educatievere tekst dan alleen boo boo boo, zo leert de video kinderen hoe ze hun handen op je de juiste manier moeten wassen.



Meer dan een simpel, aanstekelijk deuntje had Baby Shark niet nodig om vorig jaar een ware internethit te worden. Het werd een van de best bekeken YouTube-video’s ooit met inmiddels bijna 5 miljard views. Vooral de eindeloze herhaling maakte van de song een succes bij kleine kinderen.

Toch was het succes volgens Bin Jeong, de bazin van de Amerikaanse tak van Koreaanse entertainmentbedrijf Pinkfong, dat de hit produceerde, ook te danken aan de ouders zelf. “Veel van onze contentmakers zijn zelf ouders”, zei ze daarover tegen CNN. “Ze zijn zelf moeders, dus ze wilden iets maken waar de hele familie van kan genieten.”

En nu komt de populaire hit dus met een nieuwe variant op de proppen. De video die op 21 maart 2020 werd gelanceerd op YouTube, moedigt je kids aan ‘to wash your hands, doo doo doo doo doo, wash your hands’ en ‘grab some soap, doo, doo, doo, doo, doo’ om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Daarnaast leren ze kinderen om te niezen en hoesten in hun elleboog en pikken ze meteen een lesje Engels mee.

Inmiddels werd de video al meer dan 5 miljoen keer bekeken op YouTube.