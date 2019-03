Vind je squatten niet simpel? Zo voer je hem goed uit Liesbeth De Corte

24 maart 2019

16u06

Bron: Well+Good, Eigen berichtgeving 0 Fit & Gezond Het geheim voor een kont à la Kim Kardashian én een klassieker onder de biloefeningen. We hebben het over de squat natuurlijk. Superbekend en toch vaak misbegrepen, zo blijkt. Enkele tips om de kniebuiging perfect uit te voeren.

Iedereen kent de squatoefening wel. Het is een echte klassieker om je billen te trainen. Maar weet jij ook hoe je die perfect uitvoert? Neen? Geen erg, je bent bijlange na niet de enige. Een snelle research op Google Trends leert ons dat er het voorbije jaar ontzettend veel gezocht werd naar squats. Veel meer dan andere traditionele oefeningen als burpees, planking, chrunches en lunges.

Kan jij ook wel een opfrissing gebruiken? We leggen de oefening eventjes stap voor stap uit. Laat die Beyoncébillen maar komen.

1. Span je buikspieren aan.

2. Ga met je benen gespreid staan op een manier die voor jou comfortabel is. Iets breder dan je heupen is perfect. Je tenen wijzen naar voren.

3. Hou je armen evenwijdig met de vloer voor meer evenwicht.

4. Buig door je knieën, alsof je op een stoel gaat zitten. Dit mag je best langzaam doen, in zo’n 3 tellen. Let er wel op dat je hierbij je hielen in de grond duwt.

5. Ga zo laag je kan zonder je goed postuur te verliezen.

6. Duw jezelf vanuit je hielen terug naar boven - krachtig en explosief - tot je weer in de startpositie terecht komt.

Extra tip: Beginners doen het best zonder gewicht, met de armen voor zich uitgestrekt. Wie wil kan de oefening uitdagender maken met een halter, dumbbells, halterschijven of een medicine ball.