Vijf grepen die iedere vrouw zou moeten kennen om zichzelf te verdedigen Sophie Vereycken

08u51

Bron: The Independent 25 Thinkstock Fit & Gezond Wie 's avonds al eens alleen over straat moet, weet dat dat geen pretje is. De eerste vrouw die met plezier een donkere stad doorkruist zonder sleutelbos stevig tussen de vingers geklemd, moeten wij nog tegenkomen. De droevige waarheid is nu eenmaal dat vrouwen biologisch gezien quasi altijd in het nadeel zijn: op je eentje één of ander zwaargewicht de les lezen, zit er dus niet in. Net daarom zou iedere vrouw deze grepen moeten kennen.

"Vrouwen hebben veel te weinig zelfvertrouwen in het leven, zeker wanneer ze zichzelf moeten verdedigen," aldus Harper aan. "Door hen te leren hoe ze een aanval kunnen afweren, zullen ze zich niet alleen veiliger voelen op straat, maar ook zelfverzekerder en trotser." Eén van de meest efficiënte en praktische vormen van zelfverdediging is Krav Maga, geen vechtsport in de pure zin van het woord, maar eerder een soort van tactisch verdedigingssysteem.

"Waar vechtsport doorgaans niet veel verandering doormaakt, is Krav Maga nog steeds in ontwikkeling," vertelt de Londense instructrice Sarah Brendlor. "Losjes vertaald, betekent het 'ongewapend gevecht', en het was oorspronkelijk bedoeld om erg snel aan te kunnen leren, precies omdat het gebaseerd is op onze natuurlijke reflexen," legt Brendler uit. "Krav Maga berust op onze natuurlijke instincten, maar maakt die efficiënter. De essentie draait trouwens niet om winnen, maar om net genoeg schade aan te richten zodat je kan ontsnappen."

Dit zijn de vijf bewegingen die iedere zou moeten kennen:

1. Open hand strike

Tijdens deze beweging gebruik je het harde stukje net onder de palm van je hand om het kwetsbare gebied aan het hoofd van je tegenstander te raken: het gezicht, de ogen en de voor- en achterkant van de nek. Door hard te duwen, bijna alsof je zou boksen, kan je je aanvaller behoorlijk bezeren. Trek je arm trouwens niet terug naar achteren, maar hou je elleboog voor je ribben, zo beseft je aanvaller dat je nog niet klaar met hem bent.

2. In het kruis schoppen

Het kruis is één van de meest kwetsbare punten, niet alleen bij mannen maar ook bij vrouwen. Zorg er wel voor dat je rekening houdt met de afstand tussen jullie. Sta je wat verder weg? Schop dan met de tip van je tenen, of daar waar je schoenveters zouden zitten. Ben je dichterbij? Gebruik dan je knie.

3. 360 graden

Vaak zal een aanvaller zijn slachtoffer van achteren benaderen en van opzij proberen te grijpen of slaan. Om dit tegen te gaan, gebruik je de zijkant van je pols om de aanval af te slaan, en tegelijkertijd terug te slaan. Door je arm in een rechte hoek te houden kan je bovendien wat meer ruimte tussen jou en je tegenstander creëren.

4. Tassendief

Wanneer iemand met kracht aan je arm of tas trekt, is het vooral belangrijk om die energie zélf in je voordeel te gebruiken. In plaats van weerstand te bieden en je proberen los te trekken, gebruik je de energie van je aanvaller om hem te verrassen én zelf te slaan of te schoppen.

5. Vanop de grond

Wie zich op de grond of vloer bevindt, berekent best eerst de afstand vooraleer terug te slaan. Torent je aanvaller recht boven je uit? Gebruik dan je beide voeten tegelijk om hem te schoppen, en til je heupen van de grond voor extra kracht. Vervolgens krabbel je zo snel mogelijk recht en maak je je uit de voeten.