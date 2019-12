Vier uur sporten om pizza te verbranden: wetenschappers willen nieuw voedingslabel om dat duidelijk te maken

Vier uur wandelen om een pizza te verbranden. Of 22 minuten lopen voor een chocoladereep. Engelse onderzoekers van de Loughborough University pleiten voor zulke labels op alle producten in de supermarkt. Daarmee willen ze mensen tot gezondere keuzes verleiden. De wetenschappers maken zich sterk dat je op die manier 200 calorieën minder zou eten per dag.

"Dit voorstel maakt het woord 'calorie' wat concreter", zegt Loes Neven, diëtiste bij het Instituut Gezond Leven. "Je zal wel degelijk twee keer nadenken voor je aan die zak chips begint."

Neven benadrukt evenwel dat calorieën niets zeggen over de voedingswaarden van je eten en drinken. Bovendien kan zo'n label niet heel nauwkeurig zijn. "Hoe snel je iets verbrandt, hangt af van je geslacht, leeftijd en metabolisme. Dat is voor iedereen anders. Voorts zijn calorieën echt achterhaald. Het zegt helemaal niets over je voeding, het is gewoon de energetische waarde ervan. Je kan dus beter kijken naar de stoffen, vitaminen en mineralen."

Eten verdienen

Diëtisten waarschuwen ook voor misvattingen. "Het promoten van gezonde voeding en voldoende beweging is op zich goed", stelt Neven. "Maar met zo'n etiket creëer je het idee dat je meer moet bewegen als je ongezond eet. En dat je mag binnenspelen wat je wil, zolang je maar genoeg beweegt. Dat soort compensatiegedrag is niet gezond."

Els Verheyen, voorzitter van de vereniging Anorexia Nervosa-Boulimia Nervosa (AN-BN), bevestigt. "Het klinkt alsof je eerst moet sporten om je eten te verdienen. Dat is natuurlijk complete onzin, maar het kan wel zo geïnterpreteerd worden", waarschuwt ze. "Mensen met eetstoornissen sporten vaak overmatig. Als je ze dan vertelt hoeveel ze moeten bewegen om iets eraf te branden, gaan hun symptomen verergeren. Gevaarlijk, dus." (AYK)

Wie vragen heeft over eetstoornissen, of zelf met een eetstoornis kampt, kan terecht bij anbn.be of eetexpert.be