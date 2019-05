VIDEO: Vet verbranden en je conditie een boost geven kan al in 7 minuten

Fit & Gezond

Om fit en in vorm te raken is intensief sporten helemaal niet nodig, heeft deze studie aangetoond . Personal trainer Laura Van den Broeck toont in deze workout van slechts 7 minuten cardio-oefeningen die goed zijn voor je hart, je vetverbranding activeren en je uithoudingsvermogen op de proef stellen. Je kan de oefeningen gemakkelijk thuis doen.