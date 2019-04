VIDEO. Strakke billen kweken kan al in een training van 7 minuten

Fit & Gezond

In vorm raken voor de zomer willen we allemaal wel, maar heb je geen tijd om wekelijks in de fitness te duiken? Dat is niet erg, want zo intensief sporten is helemaal niet nodig , heeft een wetenschappelijke studie in hetnu aangetoond. In deze workout van personal trainer Laura Van den Broeck train je je billen in slechts 7 minuten. Je kan de oefeningen gemakkelijk thuis doen.