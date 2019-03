VIDEO. Meer dan de helft van de Belgen denkt onterecht dat HPV een zeldzaam virus is Nele Annemans

04 maart 2019

09u54 0 Fit & Gezond Vandaag is het International HPV Awareness Day. Het humaan papillomavirus is een erg besmettelijk virus dat 80% van de seksueel actieve vrouwen en mannen treft, een of meerdere keren in hun leven en recent onderzoek toont aan dat de gevolgen van een HPV-infectie op de gezondheid erg onderschat worden.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van MSD bij een representatieve steekproef van Belgische volwassenen. Slechts 52% van de Belgen weet wat het HPV is. De helft van hen (53%) denkt dat het een zeldzaam virus is, terwijl er naar schatting ongeveer 80% van de seksueel actieve bevolking minstens een keer geconfronteerd wordt met een HPV-infectie. Er blijkt ook heel wat onwetendheid wat betreft de gevolgen van het virus: 44% van de Belgen weet dat HPV-vaccinatie HPV-gerelateerde kankers kan voorkomen en dat maakt van België een slechte leerling in Europa. Zelfs bij deze 44% is de kennis over HPV redelijk klein; de meerderheid (86%) associeert HPV enkel met baarmoederhalskanker en niet met andere HPV-gerelateerde kankers.

Daarnaast spreekt het onderzoek zich ook uit over de verschillende manieren waarop je een HPV-infectie kan oplopen. Hoewel 73% van de Belgen weet dat HPV doorgegeven kan worden via seksueel contact, is er weinig kennis over andere manieren van besmetting zoals intiem, direct huid-op-huidcontact (6%).

Bijna 70% van de Belgen denkt onterecht dat vrouwen meer kans hebben om het virus op te lopen. Bovendien denkt bijna de helft (46%) dat zowel vrouwen als mannen zich moeten laten vaccineren. En bijna de helft is er zich ook van bewust dat HPV kankers bij mannen kan veroorzaken. Professor Tjalma, borstkankerspecialist in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) legt uit: “Het besmettelijke virus kan ernstige gevolgen hebben, zowel bij vrouwen als bij mannen. Het condoom blijft onmisbaar, maar beschermt niet volledig tegen een HPV-infectie, vandaar het belang om HPV op te sporen en zich te laten vaccineren, zowel mannen als vrouwen. In België tellen we jaarlijks ongeveer 18.000 gevallen van genitale wratten, 72 gevallen van respiratoire papillomatoses, en 1200 kankers ten gevolge van HPV. Daaronder vallen 178 gevallen van hoofd- en halskanker, 183 anuskankers, 40 vulvakankers, 30 vaginakankers, 634 baarmoederhalskankers en 57 peniskankers.”

Vaccinatie is een must

Vaccinatie is dus de enige manier om zich te beschermen tegen 90% van de HPV-infecties en de gevolgen daarvan. Vandaag adviseert de Hoge Gezondheidsraad algemene vaccinatie voor meisjes en jongens van 9-14 jaar. Maar er is ook een inhaalvaccinatie tot en met 26 jaar aanbevolen, voor diegenen die het vaccin gemist hebben voor hun 15 jaar.

Professor Tjalma legt uit: “De aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad zijn erg duidelijk: algemene vaccinatie voor meisjes en jongens van 9 tot 14 jaar, inhaalvaccinatie voor 15 tot 26-jarigen en vaccinatie van immuungecompromitteerde personen. Het bewustzijn over de strijd tegen HPV binnen onze regeringen is sterk toegenomen. In Vlaanderen wordt vanaf september 2019 een gratis vaccin tegen HPV ter beschikking gesteld voor meisjes (12 tot 18 jaar) en jongens van 12 tot 13 jaar. We zijn ervan overtuigd dat we binnen 20 jaar het virus bijna volledig kunnen elimineren als we het proactieve beleid blijven nastreven en de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad sterk opvolgen. Er komt trouwens eindelijk schot in de zaak. De enquête onthult bijvoorbeeld dat meer en meer jongens tussen 12 en 18 jaar zich laten inenten (16% in 2018 in vergelijking met 3% in 2017). Vlaanderen behoort al tot de top wat vaccinatiegraad betreft (91%). Maar we moeten blijven volhouden, jongens vaccineren en vaccinatie stimuleren in Wallonië. Het groeiende besef van de bevolking, vaccinatie en een optimale vaccinatiegraad zijn het belangrijkst om definitief de ziektes ten gevolge van HPV te elimineren.”

Birgit vertelt in deze video over haar strijd tegen het humaan papillomavirus.

