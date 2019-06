VIDEO. #FRIYAY! Deze vader toont hoe een beachbody er écht moet uitzien Liesbeth De Corte

07 juni 2019

16u09 0 Fit & Gezond Thank God it’s Friday! Koffie smaakt beter, de uren gaan sneller voorbij en het weekend lonkt. Geen betere manier om de week af te sluiten dan met een heerlijke feelgoodvideo die instant een lach op je gezicht tovert.

De zomer komt er langzaam maar zeker aan. Rond deze tijd van het jaar worden we vaak overspoeld met tips om zo strak mogelijk op het strand te verschijnen. Pure nonsens natuurlijk. Het enige wat je nodig hebt voor een zogenoemde beachbody is een strand en je lijf. Dat vindt ook Kevin Fredericks, een Amerikaanse komiek en vader van 2 zoontjes.

Hij had zich voorgenomen om aan zijn lijn te werken voor hij op vakantie ging, maar toen het zover was, bleek dat daar niets van in huis was gekomen. En dat is helemaal oké. Tijdens een trip naar een strand in Los Angeles besloot Fredericks dan ook om alles en iedereen een flinke, humoristische berisping te geven. “Je zal het moeten doen met wat je ziet. Mijn perfecte strandlichaam heeft wat vertraging opgelopen, zo’n 7 à 10 jaar”, roept hij richting de zee. “Je zal me geen schaamtegevoel aanpraten of bodyshamen. Ik hou van mijn lichaam!”