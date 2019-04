VIDEO. Fit blijven doe je al met een workout van 7 minuten. Bekijk hier de training voor je rug

Fit & Gezond

We willen graag fitter zijn, maar velen onder ons hebben geen tijd om wekelijks de fitness in te duiken. Is dat erg? Neen, want intensief sporten is niet nodig , heeft een wetenschappelijke studie in hetnu aangetoond. Hieruit blijkt dat 10 minuten bewegen per week de kans op overlijden al met 18 procent verminderd. De ‘7 minute workout’ van personal trainer Laura Van den Broeck is dus perfect om aan je wekelijkse dosis te komen. Je kan de oefeningen overal en altijd doen. Dit is de training voor je rug.