Victoria’s Secret-model onthult dat ze lijdt aan trichotillomanie, wat is dat juist? TVM

31 juli 2018

15u40 0 Fit & Gezond Op Instagram deed Victoria’s Secret-model Sara Sampaio onlangs uit de doeken dat ze aan de aandoening trichotillomanie lijdt. Naar schatting blijkt dat het model wereldwijd zo’n 110 miljoen lotgenoten heeft. Maar wat is trichotillomanie net?

Trichotillomanie is een psychische aandoening die opgedeeld wordt in de categorie van 'Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen' waarbij mensen een overmatige drang voelen om hun haren uit te trekken. Zowel hoofdhaar, wimpers, wenkbrauwen en zelfs schaamhaar. Hoewel de ziekte iederen kan treffen, blijken vooral vrouwen het slachtoffer. De eerste zichtbare tekenen uiten zich meestal rond de puberteit wanneer jongeren zich bewuster worden over hun lichaam. De stress die gepaard gaat met de ontwikkeling van jongeren hun identiteit blijkt vaak de oorzaak die mensen aanzet tot onbedwingbare impulsen.

Hoewel de ziekte zich traag ontwikkelt, verergert de situatie vaak snel: plots trekken mensen geen paar haren meer uit maar hele plukken, wat resulteert in kale plekken. Model Sara Sampaio schreef op Instagram Stories dat zij (voorlopig) alleen haren uit haar wenkbrauwen trekt. Ze deed de onthulling toen iemand haar vroeg hoe ze haar wenkbrauwen verzorgt en bijwerkt met make-up. “Ik probeer ze eigenlijk vooral niet aan te raken, helaas lijd ik aan trichotillomanie en trek ik ze uit,” vertelde ze. “Daardoor heb ik veel kale plekken, die ik bijwerk met een wenkbrauwpotlood!".

Behandeling

Helaas zoeken weinig mensen hulp om de ziekte te behandelen, terwijl het een zware beproeving is voor geest en lichaam. Vooral vrouwen hebben het er erg moeilijk mee omdat ze meestal langer haar hebben en de kale plekken dus sneller opvallen. Net omdat de ziekte goed zichtbaar is, zorgt het vaak voor extra stress wat de situatie nog erger maakt. Maar ook voor mannen is het een zware dobber. De eerste manier om de ziekte onder controle te krijgen is dan ook te aanvaarden dat je er last van hebt. Vervolgens zoek je best uit wat nu juist de stress veroorzaakt en moet je je impulsen proberen onder controle te houden. Hulp van een huisdokter en psychiater kunnen hierbij helpen.

Milde vorm

Omdat Sampaio zoveel vragen kreeg over de ziekte, vertelde ze ook nog aan haar fans dat de ziekte bij haar begon op haar vijftiende met het uittrekken van haar wimpers. Haar handelingen worden erger wanneer ze veel stress heeft, of net op momenten dat ze weinig voorhanden heeft en gewoon tv kijkt of een boek leest. Ook vertelde ze hen dat ze goed beseft dat zij maar een milde vorm van de ziekte heeft, omdat ze geen haren op haar hoofd uittrekt.

