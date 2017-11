Victoria’s Secret Angels massaal aan het vitamine-infuus, is het ook iets voor jou? Timon Van Mechelen

Ter voorbereiding op de Victoria's Secret show in Shanghai lieten angels Romee Strijd en Jasmine Tookes nog snel even een vitamine-infuus steken. Het vult de tekorten in je bloed aan, waardoor je zo fit als een hoentje buiten loopt. De methode werd origineel ontwikkeld voor chemopatiënten, maar wordt al een aantal jaar gecommercialiseerd. Is het ook iets voor jou?

Rihanna en Cindy Crawford zijn maar twee bekende fans van het vitamine-infuus. Jaren geleden lieten zij openlijk al infusen steken, om hun vitaminen in sneltempo bij te werken voor een belangrijk optreden, omdat het veroudering zou tegengaan en zelfs omdat het helpt bij een kater (dan spreken we over de Party Girl Drip). Nu ook de twee Victoria’s Secret Angels gespot zijn met een infuus aan hun arm, wordt de behandeling weer druk besproken in de media.

Wat is het exact?

Ingewikkeld is de behandeling niet. Zoals de naam al zegt, worden er letterlijk vitamines rechtstreeks in je bloed geïnjecteerd. Meestal worden bloedstalen op voorhand afgenomen, zodat je exact de nodige vitaminen binnenkrijgt. Soms wordt een vaste combinatie ingespoten. Omdat de vitamines meteen in je bloed terechtkomen, zou dit veel effectiever en vooral sneller werken dan voedingssupplementen. Er wordt altijd een dosis ingespoten die een flink stuk hoger ligt dan aanbevolen dagelijkse hoeveelheid zodat je er een tijdje mee verder kunt en niet elke dag moet terugkeren. Een behandeling kost dan ook iets tussen de 200 en 300 euro.

Is het echt zo goed?

Klinkt allemaal geweldig tot nu toe, maar hoe komt het dat niet iedereen regelmatig een infuus laat steken? Een behandeling is niet goedkoop, maar veel vrouwen betalen hetzelfde voor een kappersbeurt. Waarom zijn de infusen niet meer ingeburgerd? Omdat een vitamine-infuus ook heel wat risico’s inhoudt en eigenlijk niet eens zo nuttig is.

Het zit zo: een te veel aan (wateroplosbare) vitaminen plas je uit omdat je lichaam niet gemaakt is om er te veel, en zeker niet in één keer, van binnen te krijgen. Alleen vitamine B12 kan het lichaam wel blijven opslaan en is dus de uitzondering op de regel. Voor alle andere vitamines is een infuus dus eigenlijk overbodig.

Bovendien kan een infuus ook gewoon gevaarlijk zijn. Een te veel aan vitamine A kan bijvoorbeeld leiden tot hoofdpijn, duizeligheid en spierpijn. Een combinatie van vitamine C en vitamine E in hoge concentratie kan dan weer zorgen voor cardiovasculaire en verouderingsziektes op lange termijn. Als je de hoeveelheid vitamines van een infuus zou opnemen via supplementen zou je ook direct maagklachten krijgen en alles waarschijnlijk meteen uitkotsen. Bij een infuus vermijd je dat doordat je het meteen in het bloed laat injecteren, maar dat maakt het daarom niet gezonder of beter natuurlijk. Vermijden die handel dus.