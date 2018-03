Victoria’s Secret Angel stopt met diëten: “Ik zag niet meer dat ik al heel mager was” TVM

16 maart 2018

16 maart 2018

Het is geweten dat Victoria's Secret Angels dag in dag uit in de sportschool staan en zich aan een streng dieet moeten houden, willen ze op de befaamde catwalk paraderen. De 26-jarige Bridget Malcolm had daar op een dag echter schoon genoeg van. Ze stopte met diëten en schreef er een openhartige blogpost over. "In augustus dit jaar maakte ik mezelf een belofte, het was tijd om vrede te nemen met mijn lichaam en het te aanvaarden zoals het is."

Na 12 jaar op haar eten te letten, was Malcolm er klaar mee. “Ik kan niet meer bijhouden hoeveel keer ik ’s avond in bed lag te piekeren over wat ik die dag gegeten had. Was het niet te veel? Moest ik niet nog harder trainen, nog gezonder eten? Het was nooit genoeg. Ik voelde mij constant schuldig over alles. Ik keek in de spiegel en zag een dikke vrouw staan,” aldus de Australische schone.

Het artikel gaat verder onder de foto.

Afgelopen zomer besefte ze plots dat het leven veel te kort is om enkel te focussen op de buitenkant. “Ik had geen zin meer om hier tijd aan te verdoen, om mij slecht te voelen, terwijl ik eigenlijk al heel mager ben. Maar dat zag ik niet.”

“Ik besefte nooit hoeveel tijd en energie ik besteedde aan diëten. Ik voel me veel vrijer nu, het is echt een verademing,” schrijft ze. “Ik wou dat ik eerder tot dit besef was gekomen, maar beter laat dan nooit. Ik ben bijgekomen en dat interesseert met geen bal. Het leven draait rond zoveel meer dan mijn kledingmaat. En het wordt steeds makkelijker om dat stemmetje in mijn hoofd dat me probeert te vertellen dat ik niets waard ben, af te blokken en negeren. Ik begin me stilaan terug te voelen als mezelf.”

I wrote about gaining weight and my road to body acceptance on the blog today. This was a hard one for me, and a long tome coming. But it’s honest.🙂 link in bio!! Happy Sunday everyone ❤️❤️ Een foto die is geplaatst door null (@bridgetmalcolm) op 11 mrt 2018 om 23:14 CET